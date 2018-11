„Karinis kabinetas kreipėsi į mane su pasiūlymu per SNBO (Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos) posėdį pateikti vieną pasiūlymą. Tai pasiruošimas sprendimui įvesti karo padėtį ir kreipimasis į Ukrainos Aukščiausiąją Radą, kad ji rytoj pagal galimybes... išnagrinėtų šio sprendimo projektą per savo nepaprastąjį posėdį“, – P. Porošenka sakė per pirmadienį po vidurnakčio prasidėjusį SNBO posėdį.

Prezidentas taip pat paprašė įstatymų leidėjų pirmadienį susirinkti Kijeve į nepaprastąjį parlamento posėdį.

„Norėčiau kreiptis į liaudies deputatus... atvykti į Kijevą, į nepaprastąjį Aukščiausiosios Rados posėdį, kad uždaru režimu apsvarstytume nutarimo projektą ir atsakingai priimtume sprendimą, būtiną valstybės gynybai užtikrinti“, – sakė P. Porošenka.

Rusijos federalinė saugumo tarnyba (FSB) pranešė, kad sekmadienį vakare panaudojo ginklus, siekdama sulaikyti tris Ukrainos karinio laivyno laivus, mėginusius perplaukti Kerčės sąsiaurį šalia Maskvos aneksuoto Krymo ir pasiekti Azovo jūrą.



FSB nurodė, kad per šią operaciją buvo sužeisti trys Ukrainos jūrininkai ir kad jiems buvo suteikta medicinos pagalba. Kijevo karinių jūrų pajėgų vadovybė savo pranešime minėjo šešis sužeistuosius.

Anot FSB, „trys Ukrainos karinių jūrų pajėgų laivai buvo užimti ir apieškoti“.

Signs of Russia suddenly escalating confrontation with Ukraine. Blocking Kerch straits and acces to Sea of Azov. Also blockages at land borders. pic.twitter.com/ddkgUQY04a— Carl Bildt (@carlbildt) November 25, 2018





Federalinė saugumo tarnyba pridūrė, kad buvo iškelta baudžiamoji byla dėl Rusijos Federacijos valstybės sienos pažeidimo.

„Būtina pabrėžti, kad Ukrainai buvo žinoma tvarka, pagal kurią karo laivai gali kirsti Rusijos teritorinius vandenis Kerčės–Jenikalskio kanalą. Šia tvarka jie naudojosi anksčiau, kad galėtų netrukdomai praplaukti“, – teigiama FSB pareiškime.

Ukraina teigia įprasta tvarka informavusi Rusiją apie savo karinių jūrų pajėgų laivų planus perplaukti Kerčės sąsiaurį.

МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського🇺🇦 судна. Перехоплене відео знято російськими, чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд!

Агресія! Гуртуемось та очікуємо реакції дружніх країн! pic.twitter.com/f0e9hFB1BT— Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 25, 2018





Ragina Rusiją ir Ukrainą stabdyti konfliktą

Europos Sąjungos veiksmų tarnyba (EIVT) paragino Rusiją ir Ukrainą stabdyti konfliktą, sekmadienį smarkiai įsiplieskusį Kerčės sąsiauryje.

„Mes tikimės, kad Rusija atnaujins laisvą Kerčės sąsiaurio kirtimą. Primygtinai raginame konflikto šalis susilaikymui, siekiant nedelsiant stabilizuoti padėtį“, – teigiama už Europos Sąjungos diplomatinės tarnybos pranešime.

Rusija teigia buvusi priversta panaudoti ginklus prieš Ukrainos laivus © Reuters

Oficialus šios tarnybos atstovas citavo ES diplomatijos vadovės Federicos Mogherini (Federikos Mogerini) pasisakymą Europos Parlamente, jog „įvykiai Azovo jūroje rodo, kad nestabilumas ir įtampa neišvengiamai didės, jei bus nepaisoma tarptautinio bendradarbiavimo pagrindų“.

#NATO is closely monitoring developments in the #AzovSea & #KerchStrait, & we are in contact with the #Ukrainian authorities. We call for restraint & de-escalation. Read my full statement: pic.twitter.com/DDtfvNLa4K — Oana Lungescu (@NATOpress) November 25, 2018





„Kerčės tilto statyba vyko be Ukrainos sutikimo, ir tai yra dar vienas Ukrainos suvereniteto bei teritorinio vientisumo pažeidimas, kuris, lygiagrečiai su Azovo jūros militarizavimu, skatina griežčiau kontroliuoti karinių jūrų pajėgų judėjimą per sąsiaurį. Europos Sąjunga tikisi, kad Rusija nutrauks sugriežtintus patikrinimus“, – teigiama EIVT pareiškime.

Ukraina tvirtino, jog savo laivų skaičių Azovo jūroje padidino reaguodamas į tai, kad Rusija šiame rajone sustiprino patruliavimą ir nepateisinamai ilgai tikrina komercinius laivus, plaukiančius į šio Ukrainos regiono pramonei gyvybiškai svarbų Mariupolio uostą ar iš jo.

NATO atstovė Oana Lungescu taip pat pareiškė, kad Aljansas ragina Rusiją ir Ukrainą elgtis santūriai.

„NATO atidžiai stebi, kaip vystosi įvykiai Azovo jūroje ir Kerčės sąsiauryje. Palaikome kontaktus su Ukrainos valdžia. Raginame elgtis santūriai ir deeskaluoti padėtį“, – sakoma O. Lungescu pareiškime.