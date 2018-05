64-ių C. Cottarelli TVF dirbo 2008–2013 metais ir tapo žinomas kaip „Ponas Žirklės“, nes smarkiai prisidėjo prie Italijos valstybės išlaidų mažinimo. Tuo tarpu valdančiąją koaliciją suformavusios partijos „Šiaurės lyga“ ir „Penkių žvaigždučių judėjimas“ („M5S“) sekmadienį po G. Conte sprendimo trauktis reiškė didelį pasipiktinimą. „Ištisas savaites kartu dirbome, kad sukurtume Vyriausybę, ginančią Italijos piliečių teises. Tačiau kažkas (...) pasakė mums NE“, – socialiniuose tinkluose parašė „Šiaurės lygos“ pirmininkas Matteo Salvini. M5S lyderis Luigi Di Maio dėl žlugusių planų suformuoti Vyriausybę kaltino prezidentą. „Tiesiog aiškiai pasakykime, kad balsuoti yra beprasmiška, nes Vyriausybes valdo reitingų agentūros, finansų ir bankų lobistai. Visada tas pats“, – feisbuke paskelbtame vaizdo įraše tvirtino politikas. S. Matarella su valdančiaisiais nesutarė dėl finansų ministro kandidatūros. „Šiaurės lyga“ ir „M5S“ į šias pareigas siūlė euroskeptiką Paolo Savona, tačiau prezidentas kandidatūrai nepritarė.

