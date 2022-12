Ministerija paviešino filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip S. Šoigu apžiūrinėja kareivines ir vaikšto apkasuose, bei teigė, kad jis „patikrino personalo ir karinės technikos dislokavimo sąlygas (...) karinių dalinių pozicijas, personalo apgyvendinimo ir šildymo sąlygas“.

Rusiją šokiravo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio drąsūs pasirodymai prie pat fronto linijų, kaip tai buvo, kai jis apsilankė ką tik išvaduotame Iziume ir visai neseniai Bachmute, kur kovos vyksta jau miesto prieigose, o tuo metu Rusijos lyderis Vladimiras Putinas dažnai pašiepiamas, kad slepiasi bunkeryje, jo įvaizdžio nepagerino ir pasaulį apskrieję vaizdai, kaip per susitikimus Kremliuje jį nuo pašnekovų skiria ilgiausias stalas.

Kremliui nepatinka ir tai, kad Rusijos visuomenę pasiekia žinios apie siaubingas sąlygas, kuriomis į frontą metami mobilizuotieji.

Taip pat yra abejonių, ar S. Šoigu iš tikrųjų sekmadienį apsilankė fronte, kaip buvo skelbiama, nes vėliau pasirodė demaskuojanti informacija, kad jis iš tikrųjų buvo už keliasdešimties kilometrų nuo fronto linijų.

Remiantis Rusijos gynybos ministerijos pateikta versija, savaitgalį S. Šoigu tikrino saviškių pozicijas vadinamosios specialiosios operacijos vykdymo zonoje, tačiau, kaip rodo geolokaciniai duomenys, nuo fronto linijos institucijos vadovas buvo nutolęs per kelias dešimtis kilometrų – tebuvo priartėjęs prie Kryme esančio Armiansko miesto.

Rusijos gynybos ministras S. Šoigu, neva tikrinęs Rusijos pajėgų išsidėstymą priešakinėse pozicijose, nuo sąlyčio linijos buvo nutolęs per kelias dešimtis kilometrų. Apie tai buvo pranešta tarptautinio projekto „GeoConfirmed“ „Twitter“ paskyroje.

Kaip rašoma portale focus.ua, Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad gruodžio 18 d. S. Šoigu tikrino Rusijos pajėgų išsidėstymą „specialiosios operacijos“ vykdymo zonoje. Gynybos ministerijos galva, esą, apskriejo rajonus, kuriuose bazuojasi jo dispozicijai priklausantys kariai, su jais bendravo ir dėkojo jiems už „pavyzdingą karinių užduočių vykdymą“.

They show trenches to proof he flew over the front line while they are giving him an explanation (About what?)

but in reality he is flying 85km behind the front line.

Propaganda it seems.