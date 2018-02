Jau žinoma, kad vėlai vakare įvykęs žemės drebėjimas pareikalavo keturių žmonių gyvybių; daugiau nei 200 asmenų – sužeisti.

Vienas miesto gyventojas portalui AFP papasakojo, kaip stebėjo netoliese vykusį daugiaaukščio griuvimą.

„Mačiau, kaip pirmas aukštas susmuko į žemę. [Pastatas] smigo gilyn ir vis labiau sviro. Galop ketvirtas aukštas atsidūrė ten, kur turėjo būti pirmas“, – sakė 35-erių metų Lu Chih Son ir pridūrė matęs, kaip iš pastato buvo išgelbėta 20 žmonių.

„Mano šeima nenukentėjo, tačiau kaimynui buvo sužalota galva – mačiau bėgantį kraują. Dabar dar nedrįstame grįžti namo. Fiksuojama daugybė antrinių smūgių, todėl nerimaujame, kad namas gali sugriūti“, – sakė taivanietis portalui AFP.

Aštuoniasdešimtmetis Chen Chih Wei papasakojo, kad tą akimirką, kai smogė žemės drebėjimas, jis miegojo savo bute, esančiame viršutiniame pastato aukšte.

„Lova atsistojo į idealiai vertikalią padėtį, taigi, vieną akimirką gulėjau, o kitą – jau stovėjau“, – sakė jis.

Šiaip ne taip jam pavyko nusigauti į balkoną, nes ten būdamas tikėjosi sulaukti pagalbos. Vyras atkreipė dėmesį, kad tai stipriausias žemės drebėjimas, kokį jam teko regėti per ištisus penkis dešimtmečius, kuriuos gyvena Hualiano mieste.

Oficialiais šaltiniais pranešama, kad per žemės drebėjimą sužeidimų patyrė 214 žmonės. Iš apgriautų pastatų lig šiol pavyko išgelbėti 117 žmonių.

Stipriai apgriautas viešbutis „Marshal“ gerokai susmigo į žemę – apatinių aukštų apskritai nematyti.

„Apatiniai aukštai jau palaidoti po žeme. Mačiau, kaip iš viešbučio gelbėjami panikos apimti turistai“, – sakė įvykio liudininkas Blue Hsu.

Vaizdo įrašuose ir nuotraukose iš nelaimės vietos matyti pavojingai pakrypę didžiuliai pastatai, susmukę jų apatiniai aukštai, krūvos betono, stiklo šukių, sulankstytų geležinių sijų ir kitokių nuolaužų.

Ugniagesiai kopėčiomis, virvėmis ir keltuvais mėgino pasiekti tuose pastatuose esančiuose butuose įstrigusius gyventojus.

Nuo požeminio smūgio taip pat suskeldėjo keliai, o be elektros ir vandens liko tūkstančiai žmonių, informavo Nacionalinė priešgaisrinės apsaugos agentūra.

Pareigūnai sakė, kad dauguma dingusiųjų gali būti įstrigę viename 12 aukštų daugiabutyje, nors tikslus dingusių žmonių skaičius nežinomas.

CNA duomenimis, įgriuvus pirmam viešbučio „Marshal“ aukštui žuvo vienas jo darbuotojas, o dar vienas asmuo žuvo gyvenamajame pastate.

Vienas darbininkas, kurį pavyko išgelbėti iš to viešbučio rūsio, pasakojo, kad žemės drebėjimas buvo neįprastai stiprus.

„Iš pradžių jis nebuvo toks didelis... Tokių dalykų mums nutinka nuolat, ir tai nieko baisaus. Tačiau tada pasidarė tikrai baisu, – pasakojo iš įgriuvusio viešbučio rūsio ištrauktas Chen Ming-hui, susitikęs su savo sūnumi ir anūku. – Buvo tikrai baisu.“

Taivano žiniasklaida pranešė, kad kitas viešbutis, „Beautiful Life Hotel“, yra pakrypęs. CNA taip pat pasidalijo nuotraukomis, kuriose matomi suskeldėję keliai.

Galingo drebėjimo paveikti tiltai ir kai kurie keliai buvo uždaryti, kol specialistai juos patikrins ir įvertins, ar jais saugu naudotis.

Pakartotiniai smūgiai regione tęsėsi visą naktį, o gyventojai buvo nukreipiami į laikinas pastoges. Viena jų buvo įrengta ir naujame beisbolo stadione, kur žmonės galėjo pernakvoti ir pavalgyti.

Taibėjaus krizių valdymo centre šalies vyriausybės atstovas Hsu Kuo-yungas sakė, kad per nelaimę nebuvo paveikti geležinkelio bėgiai; nenukentėjo ir Hualiano oro uostas.

„Mūsų prioritetas – kad Hualiano žmonės galėtų grįžti namo ir išsiaiškinti, ar viskas gerai su jų artimaisiais“, – pareiškė jis.

Trečiadienį bus uždarytos visos Hualiano apskrities mokyklos ir biurai, pranešė CNA, cituodama apskrities pareigūnus.

6.4 #Earthquake strikes 14 km off northeast coast of #Taiwan. Initial reports say at least one building was damaged in #Hualien, a city of about 110,000. A cluster of less powerful earthquakes have shaken the region in recent days.#taiwanearthquake pic.twitter.com/UFkYbrrDxo

— pekiyi (@iyilerx) February 6, 2018