Agentūros pranešime sakoma, kad 9 val. 31 min. Grinvičo (11 val. 31 min. Lietuvos) laiku užfiksuotų požeminių smūgių epicentras buvo vandenyno dugne, maždaug už 278 km į pietryčius nuo Kodjako salos. Jų židinys buvo apie 10 km gylyje.

Galingam žemės drebėjimui antradienį supurčius Ramiojo vandenyno dugną ties Aliaskos pakrante Kodjako salai smogė aukšta cunamio banga, pranešė įvykio liudininkai, tačiau oficialiai tokie pranešimai nepatvirtinti

„Kodjakui smogė 42 pėdų (apie 13 m aukščio) banga“, – socialiniame tinkle rašė vienas vietos gyventojas.

Cunamių pavojus paskelbtas Aliaskos, Kanados Britų Kolumbijos ir Vankuverio salos šiaurės rytinėse pakrantėse.

Kodjako salos pareigūnai paragino žemumų gyventojus evakuotis.

Sirens going off in #Kodiak Alaska warning people to seek higher ground after 8.2 magnitude #earthquake rocks the seafloor of the Gulf of #Alaska . Video from @MaestroDEPR pic.twitter.com/JQHTVn5huQ — Ed Russo (@EdRussoWSBT) January 23, 2018

Kodjako mieste įjungtos pavojaus sirenos, pareigūnai perspėja vietos gyventojus, gyvenančius žemesnėse vietovėse, dėl saugumo skubiai palikti savo namus.

Miesto policijos pareigūnai, kuriuos įjungus sirenas užplūdo tikra skambučių banga, žmonėms aiškina, kad pavojų kelia galimas cunamis, todėl svarbu kuo skubiau apleisti žemiau esančias teritorijas.

Nathanielis Moore‘as, kuris žemės drebėjimo metu buvo žvejybos laive, CNN sakė jutęs, kad viskas drebėjo „gerą minutę“.

Gavęs pranešimą apie cunamį, jis kartu su kolegomis paliko komercinį laivą ir pasitraukė į saugesnę vietą.

„Evakuojamas visas miestas“, – pridūrė jis.

Kodjako policijos departamento leitenantas Timas Putney sako, kad jį iš gilaus miego pažadino 30 sekundžių trukęs drebėjimas.

„Kodjake gyvenu jau 19 metų, tai stipriausias ir ilgiausiai trukęs drebėjimas per visą tą laiką“, – pridūrė jis.

Socialiniuose tinkluose pranešama, kad žmonės požeminius smūgius juto už kelių šimtų kilometrų esančiame Aliaskos mieste Ankoridže.

Listen as sirens ring out over Kodiak, #AK. A #Tsunami Warning is in effect after a 7.9 #earthquake was recorded about 175 miles southeast of #Kodiak. Officials are asking those in the affected coastal cities to move to higher ground. Get more alerts here: @NWS_NTWC pic.twitter.com/QEAnaj8VfM

— AMHQ (@AMHQ) January 23, 2018