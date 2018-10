Ši Rytų Afrikos valstybė vėlai ketvirtadienį paskelbė, kad moterys dabar sudaro pusę iš 26 sumažinto ministrų kabineto narių. Ruanda prisideda prie nedidelės grupės valstybių, daugiausia – Europoje, kuriose moterys užima 50 proc. ar daugiau ministrų postų, nurodė Tarpparlamentinė Sąjunga ir Jungtinių Tautų lyčių lygybės ir moterų įgalinimo padalinys (UN Women). Šalis pelnė tarptautinį pripažinimą dėl atstovavimo moterims, sudarančioms 61 proc. parlamento narių. Šią savaitę žengtas Etiopijos žingsnis yra naujausia iš virtinės didelių politinių ir ekonominių reformų, kurios vykdomos prižiūrint balandį į valdžią atėjusiam premjerui Abiy Ahmedui. Pranešta, jog A. Abiy parlamentui pareiškė, kad moterys mažiau korumpuotos kaip vyrai. „Didesnis sprendžiamuosius vaidmenis atliekančių moterų skaičius nulėmė diskriminacijos ... ir nusikaltimų lyties pagrindu sumažėjimą“, – penktadienį teismų pareigūnams sakė Ruandos prezidentas Paulas Kagame. Prezidentas pabrėžė, kad tai nereiškia, jog nereikia įtraukti vyrų, bet pridūrė: „Jūs turite atlikti svarbų vaidmenį palaikant moterų teises.“

