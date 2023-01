Po dronų atakos Irane – reakcija iš Ukrainos: mes jus perspėjome

„Karo logika yra nenumaldoma ir žudanti. Ji išrašo griežtas sąskaitas autoriams ir jų bendrininkams“, – tviteryje rašė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Mychaila Podoliakas.

„Ukraina jus perspėjo“, – pridūrė jis.

War logic is inexorable & murderous. It bills the authors & accomplices strictly. Panic in RF - endless mobilization, missile defense in Moscow, trenches 1000 km away, bomb shelters preparation. Explosive night in Iran - drone & missile production, oil refineries. 🇺🇦 did warn you



Irano žiniasklaida teigia, kad su naktiniais sprogimais gali būti susijusi JAV ir „dar vienos šalies“ kariuomenė. „Al Arabya“ teigimu, buvo nusitaikyta į sandėlį su balistinėmis raketomis.

Iranas anksčiau sekmadienį pranešė, kad naktį surengta bepiločių orlaivių ataka prieš šalies gynybos ministerijos pastatų kompleksą.

Išpuolis įvyko tvyrant didelei įtampai dėl Irano branduolinės programos ir Rusijos karo Ukrainoje.

Pasak ministerijos, priešlėktuvinė sistema sunaikino vieną droną, o kiti du sprogo. Centrinėje Isfahano provincijoje esančiam objektui padaryta nedidelė žala, aukų nėra.

Irano valstybinės žiniasklaidos išplatintame vaizdo įraše užfiksuota, kaip nakties dangų nušvietė ugnies kamuolys, matyti, kaip bėga žmonės ir įvykio vietos link skuba gelbėjimo tarnybos.

Explosions are being reported in multiple Cities across Iran tonight including Hamedan, Isfahan, and Karaj; there are also reports that Air Defenses have been Activated at Hamadan Airbase in the Northwest of the Country. pic.twitter.com/QWHoce2Eyt