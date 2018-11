Aiškiai supykęs D. Trumpas CNN korespondentą Baltuosiuose rūmuose Jimą Acostą pavadino „grubiu, siaubingu asmeniu“, kai jis nepakluso prezidento nurodymui sėstis ir atiduoti mikrofoną. Incidentas įvyko trečiadienį per spaudos konferenciją, surengtą kitą dieną po JAV kadencijos vidurio rinkimų.

„Baltieji rūmai sustabdo šio reporterio nuolatinį leidimą iki atskiro pranešimo“, – po kelių valandų paskelbė Baltųjų rūmų atstovė Sarah Sanders, turėdama omenyje J. Acostą. Vėliau reporteris per „Twitter“ pranešė, kad nebuvo įleistas į Baltuosius rūmus.

Įnirtingas ginčas prasidėjo garsiam žurnalistui nepaleidus mikrofono ir toliau bėrus klausimus apie prezidento požiūrį į migrantų iš Centrinės Amerikos karavaną, judantį JAV sienos link.

D. Trumpui pareiškus „Gana!“ viena Baltųjų rūmų stažuotoja nesėkmingai bandė atimti iš žurnalisto mikrofoną, o žurnalistas kita ranka jį užstojo.

„Prezidentas Trumpas tiki laisva spauda ir tikisi sunkių klausimų apie jį ir jo administraciją, ir juos sveikina, – sakoma S. Sanders pareiškime. – Tačiau jis niekada netoleruos reporterio, duodančio valią rankoms jaunos moters atžvilgiu, (jai) tiesiog bandant dirbti savo, kaip Baltųjų rūmų stažuotojos, darbą. Šis elgesys absoliučiai nepriimtinas.“

J. Acosta į kaltinimus nederamu elgesiu atkirto tviteryje parašęs: „Tai melas.“ Jį parėmė jo televizija ir virtinė Vašingtono žurnalistų, dalyvavusių toje spaudos konferencijoje.

„Sekretorė Sanders melavo“, – sakoma CNN pareiškime. Jame teigiama, kad spaudos darbuotojo leidimas buvo sustabdytas „keršijant už sunkius klausimus“.

S. Sanders „pateikė apgaulingų kaltinimų ir nurodė incidentą, kurio niekada nebuvo“, tvirtina televizija.

„Šis beprecedentis sprendimas yra grėsmė mūsų demokratijai; šalis nusipelno geresnio (elgesio). Jimas Acosta turi visišką mūsų paramą“, – sakoma pareiškime.

WATCH: President Trump and CNN's Jim Acosta's heated exchange: "CNN should be ashamed of themselves, having you working for them" https://t.co/MFSLg9tvJV pic.twitter.com/bYoCt5qNtb — The Hill (@thehill) November 8, 2018

„Tęsiamos atakos“

Vašingtono spaudos korpusui atstovaujanti asociacija paragino Baltuosius rūmus „nedelsiant atšaukti šį silpną ir klaidingą veiksmą“.

„Baltųjų rūmų korespondentų asociacija (WHCA) griežtai prieštarauja Trumpo administracijos sprendimui JAV Slaptosios tarnybos saugumo mandatu naudotis kaip įrankiu nubausti reporteriui, su kuriuo jos santykiai įtempti, – paskelbė asociacija. – Leidimo patekti į Baltųjų rūmų kompleksą atšaukimas yra nederama reakcija į šį esą įžeidimą, ir (tai) nepriimtina.“

CNN žvaigždės ir Amerikos lyderio santykiai jau seniai buvo įtempti, o šįkart D. Trumpas pratrūko, kai J. Acosta atsisakė paklusti prezidento nurodymui atsisėsti ir atiduoti mikrofoną.

J. Acosta toliau laikė mikrofoną ir primygtinai klausinėjo, kokia yra prezidento pozicija dėl migrantų iš Centrinės Amerikos karavano, artėjančio prie JAV sienos.

Paklaustas, ar jis „demonizavo imigrantus“ per kadencijos vidurio rinkimų kampaniją, kai pavadino juos invazija, D. Trumpas atsakė: „Ne, aš noriu, kad jie atvyktų į šalį. Tačiau jie turi atvykti teisėtai.“

J. Acosta neatlyžo: „Jie yra už šimtų mylių. Tai ne invazija.“

Tuo metu prezidento kantrybė trūko.

„Tiesą sakant, manau, kad turėtumėt leisti man vadovauti šaliai. Jūs vadovaujat CNN, ir jeigu jums gerai sektųsi, jūsų reitingai būtų aukštesni“, – pareiškė jis.

Reporteriui toliau kalbant D. Trumpas atrėžė: „Pakaks, padėkit mikrofoną.“ Jis taip pat pasitraukė nuo pakylos ir atrodė beišeinąs.

Viena padėjėja mėgino atimti mikrofoną iš J. Acostos, bet šis toliau mėgino užduoti dar vieną klausimą.

Grūmodamas pirštu D. Trumpas ėmėsi jį barti.

„Štai ką jums pasakysiu: CNN turėtų gėdytis, kad jiems dirbate. Esate grubus, siaubingas asmuo. Neturėtumėte dirbti CNN“, – sakė jis.

Kai televizijos NBC reporteris Peteris Alexanderis perėmė mikrofoną, norėdamas užduoti kitą klausimą, jis ėmėsi ginti J. Acostą ir pavadino jį „uoliu žurnalistu“. Šis pareiškimas irgi išprovokavo D. Trumpo susierzinimą.

„Aš taip pat nesu ir jūsų gerbėjas. Kalbant atvirai. Nesate geriausias“, – sakė prezidentas.

Pažvelgęs į J. Acostą, vėl atsistojusį ir mėginantį ginti savo poziciją, D. Trumpas pridūrė: „Kai pranešate netikras naujienas – ką CNN dažnai daro – esate žmonių priešas.“

CNN reaguodama pareiškė, kad „šio prezidento tęsiamomis atakomis prieš spaudą nueita per toli“.

„Jos ne tik pavojingos, bet ir neraminančiai neamerikietiškos“, – sakoma pareiškime.

The US Secret Service just asked for my credential to enter the WH. As I told the officer, I don’t blame him. I know he’s just doing his job. (Sorry this video is not rightside up) pic.twitter.com/juQeuj3B9R— Jim Acosta (@Acosta) November 8, 2018