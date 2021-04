R. T. Erdoganas ir Turkijos pareigūnai sulaukė gausios kritikos, socialiniuose tinkluose žaibiškai išplitus vaizdo įrašui, kuriame matyti antradienį Ankaroje įvykęs prezidento susitikimas su U. von der Leyen ir Europos Vadovų Tarybos pirmininku Charles'iu Micheliu.

Prabangiai apstatytame kambaryje, į kurį įžengė trys lyderiai, buvo tik du krėslai, stovintys šalia ES ir Turkijos vėliavų.

Ant jų atsisėdo R. T. Erdoganas ir Ch. Michelis, o U. von der Leyen, kurios diplomatinis rangas yra toks pats, kaip ir šių dviejų vyrų, liko stovėti, pastebimai sumišusi.

Yah not supposed to be like this

pic.twitter.com/0ru16B9sq8