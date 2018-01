Į jaunesniųjų ministrų postus buvo paskirta daugiau moterų ir etninių mažumų atstovų. Tuo, pasak Th. May, buvo siekiama, kad vyriausybė atrodytų „panašesnė į šalį, kuriai tarnauja“. Vyriausybės pertvarka „sudaro sąlygas naujai gabių ministrų kartai ... gerinti gyvenimą žmonėms visoje JK“, sakoma Th. May pareiškime. Kai kurie parlamentarai iš jos Konservatorių partijos drauge su laikraščių komentatoriais smerkė chaotišką vyresniųjų ministrų grupės pertvarką pirmadienį, po kurios antradienį buvo reorganizuotos jaunesniųjų ministrų gretos. Pirmasis pasitraukė jaunesnysis prekybos ministras Markas Garnier. Socialiniame tinkle „Twitter“ jis parašė, kad jam „labai liūdna netekus savo darbo“, tačiau jis palaikys vyriausybę kaip Bendruomenių Rūmų narys. Susiję straipsniai: D. Britanijos švietimo ministrė atsisakė pereiti į kitą postą vyriausybėje ir paliko kabinetą Britanijos premjerė pradėjo pertvarkas ministrų kabinete Praėjusių metų pabaigoje M. Garnier atžvilgiu buvo pradėtas vidaus tyrimas dėl jo prašymo sekretorei nupirkti jam sekso žaislų. Galiausiai ministras buvo išteisintas dėl nederamo elgesio. Naujasis Konservatorių partijos pirmininkas Brandonas Lewisas sakė, jog nauji paskyrimai į jaunesniųjų ministrų postus taps „tikru gaivaus oro gūsiu“. Tačiau kai kurie paaukštinimai sulaukė kritikos. Konservatorių parlamentaras Philipas Daviesas laikraščiui „The Daily Telegraph“ sakė: „Tikrai niekam nenaudinga vien dėl lyties ar rasės paaukštinti žmones, kurie nėra apsirengę paaukštinimui.“ Th. May atstovas atmetė tokius kaltinimus ir sakė: „Kalba apie tai, kad ministrė pirmininkė suburia teisingą komandą spręsti iššūkiams, su kuriais susiduria šalis.“ Vyriausybės pertvarka buvo siekiama „atšviežinti“ Th. May komandą po sudėtingų praėjusių metų, per kuriuos premjerė nusprendė šaukti pirmalaikius rinkimus, tačiau per juos prarado daugumą parlamente, o dėl skandalų savo postus teko palikti trims vyresniesiems jos kabineto ministrams. Ministrai atsisako perkėlimo Po chaotiškos pirmadienio pertvarkos keli politikos stebėtojai sakė, jog pasimatė Th. May silpnumas. Laikraščio „The Times“ skiltininkė Rachel Sylvester rašė: „Įvykis, galėjęs padėti geriau apibrėžti vyriausybės kryptį po kelių sudėtingų mėnesių, tik išryškino nenuoseklumą“. Dauguma vyresniųjų ministrų pirmadienį liko savo postuose, bet kai kurie nesutiko su Th. May bandymais paskirti juos į kitas pareigas. Švietimo sekretorė Justine Greening pasitraukė iš vyriausybės, nesutikusi būti perkelta vadovauti Socialinių reikalų ir pensijų departamentui. Tuo tarpu sveikatos apsaugos sekretorius Jeremy Huntas (Džeremis Hantas), kaip pranešama, atsisakė pasitraukti ir liko savo poste. Konservatorių partija savo ruožtu sulaukė pašaipų dėl to, kad tviteryje paskelbė ne tą savo naujo pirmininko pavardę, o netrukus šią žinutę ištrynė ir nurodė kitą pavardę – B. Lewiso. „Pirmoji pertvarkos taisyklė yra ta, kad po jos partijos lyderis turi išlikti bent jau toks pat stiprus, koks buvo iki jos. Ši taisyklė įspūdingai sulaužyta“, – rašoma naujienų portale „ConservativeHome“. Antroji pertvarkos diena taip pat prasidėjo nekaip – savo postą paliko vyriausybės paskirtas universitetų priežiūros institucijos narys, sulaukęs kritikos dėl savo anksčiau išsakytų komentarų, nukreiptų prieš moteris, gėjus ir neįgalius asmenis. Toby Youngas, kurio paskyrimą uoliai gynė vyresnieji ministrai, pareiškė, kad traukiasi, nes nenori, kad dėl jo būtų trikdomas Studentų biuro darbas.

