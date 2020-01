Irano pareigūnai ambasadorių Robą Macaire'ą sulaikė šeštadienį per studentų protestą 176 žmonėms, žuvusiems per lėktuvo katastrofą, pagerbti. Tarp ukrainiečių lėktuvo, kurį trečiadienį netoli Teherano numušė per klaidą paleista iraniečių raketa, katastrofos aukų yra britų.

Ambasadoriaus sulaikymas išprovokavo diplomatinius protestus visame pasaulyje. Londonas tai pavadino tarptautinės teisės pažeidimu.

J. Borrellis sekmadienį prisidėjo prie smerkiančiųjų choro.

„Labai susirūpinęs laikinu JK ambasadoriaus sulaikymu... Irane. Visiškas Vienos konvencijos gerbimas yra privalomas. ES ragina deeskaluoti [padėtį] ir [sukurti] erdvę diplomatijai“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė J. Borrellis.

R. Macaire'as neigė Irano tvirtinimus, kad jis dalyvavo demonstracijose, ir sakė, kad nuvyko į renginį pagerbti lėktuvo katastrofos aukų ir kad protestuotojams pradėjus skanduoti šūkius po penkių minučių išvyko.

Šeštadienį Irane kilo protestai, pranešta, jog kai kurie studentai skandavo šūkius „prieš režimą“, kilus susirūpinimui dėl to, kaip valdžia elgėsi dėl ukrainiečių keleivinio lėktuvo katastrofos.

Irano ginkluotosios pajėgos šeštadienį pripažino, kad Ukrainos tarptautinių oro linijų (MAU) „Boeing 737“ buvo numuštas, nors prieš tai kelias dienas neigė Vakarų tvirtinimus, kad lėktuvą numušė raketa.