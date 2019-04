Po „Brexit“ nesėkmių – ES perspėjimas: liko paskutinis šansas

Premjerė Theresa May sušaukė posėdį aptarti tolesniems žingsniams po pirmadienio vakarą Bendruomenių Rūmuose įvykusio balsavimo, per kurį nė viena alternatyva jos Briuselyje suderintam „Brexit“ susitarimui nesulaukė pakankamo parlamentarų palaikymo. Išstojimo iš ES sutartį JK įstatymų leidėjai jau triskart atmetė.

Briuselis nustatė JK terminą iki balandžio 12 dienos ratifikuoti tą susitarimą arba pasiūlyti kitą „Brexit“ kelią, antraip valstybė tiesiog „iškris“ iš Bendrijos.

Įstatymų leidėjai praėjusią savaitę surengė balsavimą dėl aštuonių „Brexit“ alternatyvų, tačiau nė vienai iš jų nepritarė.

Pirmadienį Bendruomenių Rūmuose balsuota dėl keturių alternatyvų, tačiau ir vėl dauguma parlamentarų pasisakė prieš jas visas, o vyriausybės nariai susilaikė.

Vis dėlto vienas iš pasiūlymų, scenarijus, kad JK po „Brexit“ liktų muitų sąjungoje su ES, buvo atmestas menka trijų balsų persvara.

Tuo metu „Brexit“ sekretorius Stephenas Barclay užsiminė, kad vyriausybė gali nuspręsti surengti ketvirtą balsavimą parlamente dėl „Brexit“ sutarties.

Tuo atveju, jeigu Bendruomenių Rūmai pritartų Th. May suderėtai išstojimo sutarčiai, JK galėtų išvengti tolesnio „Brexit“ atidėjimo ir palikti ES be būtinybės dalyvauti gegužės pabaigoje vyksiančiuose Europos Parlamento rinkimuose.

„Kad užtikrintų tolesnį atidėjimą, vyriausybė turės ES pateikti patikimą pasiūlymą“, – tvirtino S. Barclay.

„Vienintelis variantas yra rasti būdą, leisiantį JK išstoti turint susitarimą, – pridūrė jis. – Geriausia veiksmų eiga yra padaryti tai kaip galima greičiau.“

S. Barclay informavo, kad antradienį vyriausybės nariai susitiks aptarti pirmadienio balsavimo rezultatų ir diskutuos, „kaip turėtume elgtis“ toliau.

„Atsidurti prie bedugnės“

Pasak Europos Parlamento „Brexit“ reikalų komiteto pirmininko Guy Verhofstadto, po pirmadienio balsavimo JK parlamente beveik neišvengiamas tapo scenarijus, kad šaliai teks trauktis iš ES be jokio susitarimo.

„Bendruomenių Rūmai vėl balsavo prieš visus variantus. Kietas „Brexit“ yra beveik neišvengiamas“, – pareiškė buvęs Belgijos premjeras G. Verhofstadtas.

The House of Commons again votes against all options. A hard #Brexit becomes nearly inevitable. On Wednesday, the U.K. has a last chance to break the deadlock or face the abyss. https://t.co/iixDhr5t6N