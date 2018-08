Pasak grupės „NHS Providers“, pasiruošimui vadinamajam „Brexit“ be sutarties trukdo vyriausybės „pastebimos ir tinkamos komunikacijos stoka“. Savo laiške Jungtinės Karalystės nacionalinės sveikatos apsaugos sistemos (NHS) vadovams, su kurio turiniu antradienį susipažino „The Times of London“, grupės vadovas rašo, kad būtų naudinga paruošti nacionalinio masto veiksmų planą, kad „nereikėtų 229 kartą išradinėti rato“. Pasak Chriso Hopsono, pasitraukimas be sutarties gali paveikti „visą vaistų tiekimo grandinę“ ir „sukelti pavojų“ ES darbo jėgai, „nuo kurios priklauso NHS“.

