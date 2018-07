Prie Izraelio ir Gazos Ruožo sienos jau kelis mėnesius tvyro įtampa, dėl kurios padidėjo naujo karo „Hamas“ kontroliuojamoje teritorijoje – jau ketvirtojo nuo 2008 metų – grėsmė. Šeštadienį raketai pataikius į namą Sderoto mieste netoli Gazos Ruožo, buvo sužeisti trys izraeliečiai. O Gazos Ruožo vakarinėje dalyje per Izraelio karinių pajėgų antskrydžius žuvo du palestiniečių paaugliai – 15 ir 16 metų amžiaus, pranešė teritorijos sveikatos ministerija. Jos duomenimis, visoje Gazoje buvo sužeisti 25 žmonės. „Hamas“ atstovas spaudai Fawzi Barhoumas (Fauzis Barhumas) pareiškė, kad Gazos Ruožą kontroliuojantis islamistų judėjimas sutiko su „Egipto pasiūlymu sugrįžti prie paliaubų ir užkirsti kelią tolesniam konflikto gilėjimui“. Izraelio karinių pajėgų atstovas spaudai atsisakė komentuoti, tačiau pareiškė, kad Izraelio veiksmai priklausys nuo to, kas vyks vietoje. Per šeštadienio antskrydžius Gazos Ruože Izraelio kariškiai atakavo dešimtis taikinių, kurie, anot jų, priklauso kovotojams. Iš palestiniečių teritorijos pasipylus raketoms ir minosvaidžių sviediniams, visose su Gaza besiribojančiose Izraelio vietovėse nuskambėjo pavojaus sirenos, raginančios gyventojus slėptis. Izraelio armija pranešė, jog buvo paleista apie 100 raketų ir minosvaidžių sviedinių. Tuo tarpu „Hamas“ aiškino, jog šaudyti buvo pradėta dėl Izraelio surengtų antskrydžių. Padėtis eskalavosi po penktadienį prie sienos įvykusių naujų protestų, per kuriuos, anklavo sveikatos ministerijos duomenimis, buvo nukauti du palestiniečiai, o daugiau nei 220 buvo sužeisti. Anot ministerijos, 15-etis palestinietis buvo nušautas per demonstracijas, o 20-etis jaunuolis šeštadienį mirė nuo protestų metu patirtų šautinių žaizdų. Izraelio armija pranešė, kad vieną jos karių sužeidė granata. Protestai ir susirėmimai prie Izraelio ir Gazos Ruožo sienos tęsiasi nuo kovo 30 dienos. Per tą laiką nuo Izraelio ugnies žuvo mažiausiai 141 palestinietis.

