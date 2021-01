Po atviro grasinimo Trumpui – pasipiktinimas: nejaugi niekam nekliūva?

Įraše matomas vyras, primenantis golfą žaidžiantį D. Trumpą, ir šešėlį ant jo metantis karo lėktuvas ar didelis dronas.

„Kerštas neišvengiamas“, – teigiama įraše. Kai kurie tviterio bendruomenės nariai paragino socialinės žiniasklaidos gigantą laikinai išjungti ajatolos paskyrą.

„Twitter“ sausį uždarė itin įtakingą D. Trumpo paskyrą, toks sprendimas priimtas po to, kai jis savo paskyroje ėmė skelbti įrašus, paskatinusius smurtą, prasiveržusį Kapitolijuje.

Ajatolos Ali Khamenei įrašas skirtas generolui Qasemui Soleimani, kuris prieš metus žuvo per JAV drono ataką Bagdade, atminti.

Vadovaujant Q. Soleimani, Iranas aktyviai rėmė šaliai lojalius maištininkus, padidino karinę šalies įtaką Irake ir Sirijoje ir prisidėjo prie Sirijos vykdytos kampanijos prieš sukilėlių grupuotes ilgai trunkančiame pilietiniame kare.

Tuo metu D. Trumpas sakė, kad minėtasis generolas „tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai atsakingas už milijonų žmonių mirtį“. Iranas Vašingtonui atsakė surengdamas raketinę ataką prieš JAV karius priėmusią Irako karinę oro bazę ir pagrasino naujais išpuoliais. Ajatola Ali Khamenei kalbėjo, kad „nusikaltėlių laukia žiaurus kerštas“.

Naujausiame tviterio įraše persų kalba žodis kerštas parašytas raudonai, o likęs įrašo tekstas teigia: „Soleimani žudikas ir tas, kuris davė nurodymą jį nužudyti, turės sumokėti“.

„Twitter“ atstovai kol kas oficialiai nesureagavo, tačiau bendrovės vykdomasis direktorius Jackas Dorsey buvo pažymėtas ne viename įraše.

„Kodėl pasibjaurėtinas psichopatas gali atviru tekstu raginti nužudyti buvusį JAV prezidentą ir nebūti gėdingai išspirtas iš tviterio?“ – anglų kalba teiraujasi vienas komentatorius.

„Trumpą uždraudė, o šitai – niekam nekliūva. Jūs tikriausiai juokaujate?“ – klausia kitas komentatorius.

Tviteris uždraudė įrašą ajatolos paskyroje. Pastaroji nepatvirtinta, tačiau siejama būtent su aukščiausiuoju Irano dvasiniu lyderiu. Sausį jis tame pačiame socialiniame tinkle pareiškė, kad Jungtinės Karalystės ir JAV sukurtos vakcinos nuo koronaviruso „nepatikimos“.

#Iran : The threatening tweet against #Trump WAS retweeted on Ayatollah Khamenei’s main Farsi twitter account - not just the odd small one now removed Here is the screengrab It’s now been removed This surely raises questions about the main Farsi twitter site pic.twitter.com/DZf96X6iFu