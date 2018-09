Naujausias požeminis smūgis įvyko Sulavesio salos vidurio regione; jo židinys buvo seklus, tik 10 km gylyje, pranešė JAV Geologijos tarnyba (USGS). Keliomis valandomis anksčiau tą patį regioną sukrėtė silpnesnis – 6,1 balo – žemės drebėjimas, per kurį žuvo mažiausiai vienas žmogus ir buvo apgadinta pastatų. Nacionalinės nepaprastųjų situacijų valdymo agentūra po šio smūgio paskelbė cunamių pavojų, bet greitai jį atšaukė. Tačiau naujausiame agentūros pranešime sakoma, kad Sulavesio salos miestams Palu ir Dongalai smogė aukštos bangos, nušlavusios namų, ir kad buvo pasigesta ištisų šeimų. „Esama pranešimų, kad per žemės drebėjimą sugriuvo daug pastatų, - sakoma kiek anksčiau paskelbtame agentūros atstovo Sutopo Purwo Nugroho pranešime. - Apimti panikos gyventojai išbėgo iš savo namų." Agentūros paskelbtose nuotraukose matyti smarkiai apgriautas prekybos centras Palu mieste. Jame įgriuvo mažiausiai vieno aukšto perdanga. Major tsunami reported to have hit Palu, Indonesia after M 7.5 earthquake today, Sept 28! pic.twitter.com/01pQw4oNCB

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) September 28, 2018 Kitose nuotraukose matyti pastatams padaryta didelė žala, gatves užvertusios nuolaužų krūvos ir žemėje atsivėrę dideli plyšiai. Į labiausiai nukentėjusias vietoves išsiųstos paieškų ir gelbėjimo brigados, nurodė S. P. Nugroho. Naujienų agentūrai AFP telefonu susisiekti su keliomis vietos ligoninėmis nepavyko. Vėliausi požeminiai smūgiai buvo stipresni nei tie, kurie anksčiau šiemet pražudė šimtus žmonių Lomboko saloje. Žemės drebėjimas Indonezijoje AFP / Scanpix Penktadienį užfiksuoto žemės drebėjimo židinys glūdėjo 78 km atstumu į šiaurę nuo Palu miesto, Centrinės Sulavesio provincijos sostinės, tačiau smūgiai buvo juntami ir salos didžiausiame mieste Makasare, esančiame už 900 km į pietus nuo epicentro. Anot Lisos Sobos Palloan, gyvenančios Toradžių krašte, esančiame maždaug 175 km atstumu į pietus nuo Palu, vietos gyventojai penktadienį pajuto kelis žemės drebėjimus. „Vėliausias buvo gana stiprus. Visi išbėgo iš savo namų, šaukdami iš baimės“, – pasakojo ji. Indonezija, viena dažniausiai nuo stichinių nelaimių nukenčiančių valstybių, priklauso vadinamajam Ramiojo vandenyno ugnies žiedui – tektoninių plokščių susidūrimo zonai, pasižyminčių itin dideliu vulkaniniu ir seisminiu aktyvumu. Žemės drebėjimas Indonezijoje AFP / Scanpix Šią vasarą Lomboko salą supurtę keli stiprūs žemės drebėjimai pareikalavo maždaug 555 žmonių gyvybių. 2004 metais vandenyno dugne netoli Sumatros krantų įvykusio 9,3 balo žemės drebėjimo sukeltas katastrofinis cunamis Indijos vandenyno regiono šalyse pražudė apie 220 tūkst. žmonių, tarp jų 168 tūkst. indoneziečių.

