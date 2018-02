Po aštuonių juostų gatve – mirtinas incidentas

Fošano municipalinė vyriausybė sakė, kad incidentas įvyko trečiadienį 20 val. 40 min. vietos (14 val. 40 min. Lietuvos) laiku ir kad devyni darbininkai buvo išgelbėti, jų būklė stabili.

Netoli Honkongo esantis Fošanas yra pramoninis Guangdongo provincijos centras.

Nelaimė įvyko centrinėje miesto dalyje, po aštuonių juostų gatve. Dviejų krepšinio aikštelių dydžio plotas įgriuvo į 6 m gylį, pranešė valstybinis transliuotojas CCTV.

Iš trūkusių vamzdžių toje vietoje sunkėsi vanduo, darbininkai bandė juos užtaisyti, bet galiausiai vanduo prasiveržė ir tai nulėmė griūtį, sakoma pranešime.

Tiesiama linija tęsiasi 23 km per miestą, esantį į pietvakarius nuo provincijos sostinės Guangdžou.

Sparčią metropoliteno tinklų plėtrą Kinijos miestuose dažnai temdo panašios griūtys ir kitokie mirtini incidentai. Nors Kinija padarė reikšmingą pažangą stiprindama saugumą pramonėje, kasmet šalies gamyklose, anglių šachtose ir transporto tinkluose vis tiek žūsta dešimtys žmonių.

