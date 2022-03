Po apšaudymo užsidegė Zaporožės atominė elektrinė

Atnaujinta 3.38 val.: Čečėnijos prezidento Ramzano Kadyrovo kariai įsiveržė į Zaporožės atominę elektrinę (AE), apie tai agentūrai UNIAN pranešė AE darbuotojai.

Šiuo metu viduje vyksta mūšis su ukrainiečiais.

„Tikrai kadyroviečiai. Jie dabar bandys ją užminuoti ir šantažuoti visą Europą“, – sakė atominės elektrinės darbuotojai.

Atnaujinta 3.54 val.: Kol AE vyksta karių kova, Valstybinės pagalbos tarnybos padaliniams nebuvo leista gesinti įsiplieskusio gaisro, praneša UNIAN.

Taip pat pranešama, kad atominės elektrinės priešgaisrinė būklė dabar yra „normaliose ribose“.

„Naujausia informacija apie Zaporožės AE ataką. 2.26 val. Enerhodaro mieste Zaporožės AE trečiasis energijos blokas buvo atjungtas nuo Vieningos energetikos sistemos (veikia tik 4 blokas). Gaisro būklė AE yra normos ribose“, – rašoma pranešime.

Pažymima, kad gaisras kilo ne atominės elektrinės teritorijoje esančiame mokymo korpuse.

„Kol vyksta kova, Valstybinės pagalbos tarnybos padaliniams gesinti nebuvo leista. Gelbėtojai yra budrūs“, – pranešė tarnyba.

Kiek vėliau, apie 3.30 val. Ukrainos laiku Zaporožės atominės elektrinės (AE) generalinis direktorius Igoris Murašovas sakė, kad Zaporožės AE buvo pažeista branduolinė sauga.

„Darome viską, kas įmanoma, bet gaisras tęsiasi, ugniagesiai nebuvo įleisti. Yra didžiulė rizika. Stotyje vyksta muštynės. Reaktoriams gresia pavojus", – pabrėžė jis.

Atnaujinta 5.14 val.: Zaporožės AE gaisrinė būklė normali, tačiau ten dega vienas iš mokymo komplekso pastatų. Taip teigiama Ukrainos Valstybinės pagalbos tarnybos „Facebook“ puslapyje.

„Dėl apšaudymo vienas iš mokymo komplekso pastatų toliau dega už AE teritorijos ribų. Gaisras apėmė 3, 4 ir 5 aukštus 5 aukštų pastate“, – rašoma pranešime.

Valstybinės pagalbos tarnyba taip pat pažymi, kad Rusijos kariai neleidžia pradėti likviduoti gaisro padarinių.

Zelenskis: gresia pavojus

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis naktį kreipėsi į Ukrainos žmones ir pasaulio lyderius ir pabrėžė, kad tai yra pirmas kartas pasaulio istorijoje, kai buvo apšaudyta atominė elektrinė, jis taip pat pabrėžė, kad būtina kuo greičiau užkirsti kelią katostrofai.

„Tai ne grėsmė, tai realybė“, – sakė jis. Ir pridūrė, kad jeigu pasaulis nesustabdys Rusijos ir įvyks sprogimas, „bus pabaiga visiems, Europos pabaiga!“.

„Europa turėtų pabusti dabar: dega didžiausia atominė elektrinė Europoje. Šiuo metu Rusijos tankai šaudo į branduolinius blokus. Tai tankai su termovizoriais. Tai yra, jie žino, kur šaudo. Jie tam ruošėsi“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Jis prisiminė Černobylio tragediją ir pridūrė, kad Rusija „nori tai pakartoti ir jau kartoja“.

„Ten yra 6 jėgos agregatai!... Černobylyje sprogo vienas jėgos agregatas!“ – pabrėžė Ukrainos prezidentas.

Užsidegė pirmasis blokas

„Grėsmė pasaulio saugumui! Dėl nepaliaujamo apšaudymo užsidegė didžiausios Europoje atominės elektrinės pastatai ir blokai Zaporožės atominė elektrinėje!“ – teigė jis.

Kad dega atominė elektrinė, patvirtino Zaporožės AE spaudos tarnybos atstovas Andrejus Tuzas.

Anot jo, gelbėtojai negali pradėti gaisro likvidavimo operacijos, nes prie elektrinės iki šiol aidi šūviai.

„Gaisras Zaporožės AE! Ugniagesiai negali patekti į gaisro vietą ir pašalinti pasekmių – šaudo iš arti. Jau yra pataikyta į pirmąjį energijos bloką“, – sakė A. Tuzas.

Informacijos apie radiacijos spinduliuotės pažeidimą kol kas nėra.

A. Tuzas teigė, kad energetinis blokas, kuriame kilo gaisras, prieš savaitę buvo prijungtas prie tinklo, o prieš kelias dienas buvo perkeltas į planinio remonto būseną.

„Branduolinis kuras yra branduolinio reaktoriaus viduje. Jis dar neiškrautas. Be to, centrinėje salėje taip pat yra branduolinio kuro papildymo ir laikymo baseinas, kuriame taip pat yra mazgų su uranu ir branduoliniu kuru“, – sakė jis.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba ragina kuo greičiau leisti ugniagesiams gesinti gaisrą.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!