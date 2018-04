Josephas Jamesas DeAngelo iš Sitrus Haitso Kalifornijoje buvo areštuotas antradienį, be jokių incidentų, spaudos konferencijoje valstijos sostinėje Sakramente paskelbė pareigūnai.

„Auksinės valstijos žudikas“, dar vadinamas „Rytų rajono prievartautoju“, siejamas su mažiausiai 12 nužudymų, 51 išžaginimu ir 120 įsilaužiamųjų vagysčių.

Pistoletu ginkluotas kaukėtas nusikaltėlis naktimis įsibraudavo į žmonių namus, kur surišdavo ir išžagindavo moteris. Jo aukų amžius buvo nuo 13 iki 41 metų.

Jam buvo pateikti aštuoni kaltinimai nužudymu trijose apygardose.

Dauguma jo nusikaltimų, įskaitant du nužudymus, buvo įvykdyti per trejus metus, kai jis dirbo Oberno policijoje netoli Sakramento.

Sakramento apygardos prokurorė Anne Marie Schubert sakė, kad J. J. DeAngelo buvo identifikuotas DNR technologija, bet atsisakė pateikti daugiau detalių, kaip jis po tiek metų buvo susektas.

Bylos proveržis ir areštas buvo padaryti per pastarąsias šešias dienas, sakė A. M. Schubert.

„Atsakymas buvo ir visuomet turėjo būti DNR, – sakė ji. – Mes radome adatą šieno kupetoje ir ji buvo kaip tik čia, Sakramente.“

„Dėl šios bylos masto reikėjo ją išspręsti. Ši byla smarkiai paveikė visą valstiją“, – pridūrė prokurorė.

Buvęs policininkas

Sakramento apygardos šerifas Scottas Jonesas sakė, kad J. J. DeAngelo pirmiausiai buvo apkaltintas jaunavedžių poros – Briano ir Katie Maggiore'ų – nužudymu 1978 metų vasario 2 dieną. Sutuoktiniai buvo nušauti, kai vedžiojo savo šunį Rančo Kordovoje Sakramento apygardoje.

Pasak S. Joneso, J. J. DeAngelo buvo areštuotas prie savo namų Sitrus Haitse. „Kai jis išėjo iš savo rezidencijos, mūsų komanda jau laukė“, – sakė šerifas ir pridūrė, kad įtariamasis buvo „labai nustebęs“.

J. J. DeAngelo nuo 1973 iki 1976 metų dirbo policininku Ekseteryje Kalifornijoje, o nuo 1976 iki 1979 metų – Oberne. 1979-aisiais jis buvo atleistas dėl plaktuko ir šunis atbaidančios priemonės vagystės iš parduotuvės.

„Labai gali būti, kad jis šiuos nusikaltimus įvykdė dirbdamas teisėsaugos pareigūnu“, – sakė S. Jonesas.

J. J. DeAngelo vėliau 27 metus dirbo parduotuvių tinklo „Save Mart Supermarkets“ sandėlyje Sakramento priemiestyje Rosvilyje, o pernai išėjo į pensiją, sakė kompanijos atstovė Victoria Castro.

„Jokie jo veiksmai darbo vietoje nesukėlė mums įtarimų dėl kokio nors ryšio su jam (dabar) priskiriamais nusikaltimais“, – sakoma jos pareiškime.

Pasak pareigūnų, pirmas žinomas „Auksinės valstijos žudiko“ užpuolimas buvo išžaginimas 1976 metų birželį Rančo Kordovoje.

Be to, kad išžagindavo savo aukas, užpuolikas iš jų namų pasiimdavo „suvenyrų“, įskaitant monetas, grynuosius, tapatybės dokumentus, papuošalus.

Dauguma ankstyvųjų užpuolimų buvo įvykdyti Sakramento rajone, bet DNR įtariamąjį taip pat susiejo su virtine išžaginimų ir nužudymų San Fransisko įlankos rajone ir pietinėje valstijos dalyje.

Naujausias žinomas su „Auksinės valstijos žudiku“ siejamas atvejis yra 18-metės merginos išžaginimas ir nužudymas 1986 metų gegužę Ervaine Kalifornijoje.

„Visi bijojo“

Prieš dvejus metus Federalinis tyrimų biuras (FTB) pasiūlė 50 tūkst. dolerių (41 tūkst. eurų) atlygį už informaciją, kuri padėtų areštuoti šios neišaiškintos bylos įtariamąjį.

„Visi bijojo“, – apibūdindamas minimų užpuolimų metu tvyrojusią atmosferą sakė FTB specialusis agentas Marcus Knutsonas, kurio žodžiai cituojami FTB interneto svetainėje.

„Žmonės miegodavo su šratiniais šautuvais, ... pirko šunis. Žmonės nerimavo ir turėjo tam teisę. Šis žmogus terorizavo bendruomenę. Jis padarė siaubingų dalykų“, – sakė M. Knutsonas.

Pagal „Ausinės valstijos žudiko“ istoriją buvo sukurtas šiais metais išleistas didelio populiarumo sulaukęs Michelle McNamaros kriminalinis romanas „I'll Be Gone in the Dark“.

Autorė prieš dvejus metus, būdama 46-erių, mirė, tačiau jos knyga atgaivino susidomėjimą šia sena byla.