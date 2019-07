Kol savivaldos institucijų pareigūnai koordinavo žalos likvidavimo darbus ir rūpinosi, kaip išvalyti kelius, miestelėnai stengėsi įamžinti nuostabą keliančių kadrų, fotografuodami bei filmuodami ledu apneštas transporto priemones ir namus.

Chalisko (Gvadalachara – šios valstijos sostinė) gubernatorius Enrique Alfaro Ramirezas sakė niekada gyvenime nematęs to, ką teko išvysti sekmadienio rytą, rašoma CNN portale.



„Ledų daugiau nei per metrą, o mes dar svarstome, ar vyksta klimato kaita“, – parašė jis socialiniame tinkle „Twitter“.

Po didelės krušos Gvadalacharos gatves padengė 1,5 metro storio ledas AFP / Scanpix

Organizuojant ledo sąnašų šalinimą iš viešųjų kelių, taip pat teikiant pagalbą piliečiams, kurių namus apgadino prasiautusi krušos audra, Chalisko valdžiai talkino Meksikos pajėgų daliniai, taip pat įvairios Gvadalacharos bei Tlakepakės tarnybos.

Sekmadienį po pietų E. A. Ramirezas konstatavo, kad žmonių aukų ir sužeidimų pavyko išvengti.

Kodėl taip atsitiko?

Pasak CNN konsultuojančio meteorologo Michaelo Guy, audrų formavimąsi skirtingas oro mases skiriančiame ruože, kaip ir buvo prognozuota, iš dalies lėmė į pietus nuo JAV ir Meksikos sienos slenkančios žemo slėgio masės.

„Ėmus kilti audroms, visi komponentai susimaišė, todėl kruša virš Gvadalacharos ir buvo tokia keista ir netikėta“, – sakė jis.

„Nurimus vienai audrai, susiformavo naujas frontas, o dėl kalnuoto miesto reljefo gana greitai kilo nauja audra“, – sakė M. Guy.

Po didelės krušos Gvadalacharos gatves padengė 1,5 metro storio ledas AFP / Scanpix

Miestas įsikūręs maždaug pusantro tūkstančio metrų aukštyje virš jūros ir šiaip jau jam būdingas nuosaikus klimatas. Vasaros mėnesiais čia dažnai lyja. Kadangi miestas ganėtinai iškilęs, kartais pasitaiko ir atšiauraus klimato epizodų.

„Visgi šiuo atveju lemiamos įtakos turėjo atmosferos ir topografiniai komponentai – tai dėl jų kilo ši neįprasta kruša“, – sakė M. Guy.

More pics of #Guadalajara

Im really impressed that happened in my city.

My family told me they’re okay but woha. Climate change is soo damn bad :( pic.twitter.com/CwBG2Oisun

— KoidelCoyote 🇨🇦🇲🇽🌵Vancouver! (@KoidelCoyote) June 30, 2019

Holy damn. This just happened in my home town #Guadalajara D: hope everyone is okay!

So glad im at Vancouver so far.

D: pic.twitter.com/hpZlnR21id

— KoidelCoyote 🇨🇦🇲🇽🌵Vancouver! (@KoidelCoyote) June 30, 2019

Hail storm in tropical #Guadalajara #México 🇲🇽 last night.

Let’s keep drilling, pumping, and burning fossil fuels like there is no tomorrow. pic.twitter.com/LHkbufHUnn

— Hermann Tribukait (@HT_IC6) June 30, 2019

"While seasonal hail storms do occur, there is no record of anything so heavy."

Freak hail storm strikes Mexican city of #Guadalajara: https://t.co/xR4d3u14Yj via @AFP #Tlaquepaque pic.twitter.com/mj60khWufT — Saulo Corona (@saulocorona) July 1, 2019