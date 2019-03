Premjeras Youssefas Chahedas (Jusefas Šahidas) priėmė ministro Abderraoufo Cherifo (Abderaufo Šerifo) atsistatydinimą, sakoma vyriausybės vadovo biuro „Facebook“ žinutėje. „Atsakingieji už bet kokį aplaidumą bus patraukti teisinėn atsakomybėn“, – pareiškė premjeras, šeštadienį vakare apsilankęs minėtuose gimdymo namuose sostinėje. Autoritetingas dienraštis „Essafa“ sekmadienį reiškė pasipiktinimą ir tvirtino, kad kūdikių mirtys prilygsta „valstybės nusikaltimui“. Viena medikų asociacija nurodė, kad kūdikiai galėjo mirti apsinuodiję sugedusiu maistu. Vienuolika mažylių nuo ketvirtadienio iki penktadienio mirė Rabtos klinikoje Tuniso mieste. Šie gimdymo namai yra didelio sostinės medicinos centro dalis. Valdžia pradėjo kelis tyrimus: Sveikatos apsaugos ministerija aiškinasi gydymo ir higienos sąlygas, taip pat tiria, kaip buvo tvarkoma ligoninės vaistinė. Susiję straipsniai: Tuniso sostinės centre nugriaudėjo galingas sprogimas Sprogimas Tuniso sostinės centre buvo pavienis išpuolis, teigia vietos politikai Prokuratūra dėl naujagimių mirties taip pat pradėjo teisinį tyrimą. Tuniso pediatrijos draugijos pranešime, paskelbtame per feisbuką, sakoma, kad „vykdomo tyrimo elementai“ rodo, jog vaikai galėjo mirti nuo ūmios žarnyno infekcijos, sukeltos sugedusių pieno mišinių. Asociacija paragino valdžią „nušviesti“ padėtį ir pasmerkė „netinkamas sąlygas, kuriomis dirba sveikatos apsaugos profesionalai“. Sveikatos apsaugos ministerijos pranešime sakoma, kad „buvo imtasi prevencinių priemonių ir gydymo, siekiant išvengti tolesnių aukų, taip pat užtikrinti kitų kūdikių sveikatą šiuose gimdymo namuose“. Nepriklausomas Tuniso ekonominių ir socialinių teisių forumas ragino sveikatos apsaugos ministrą dėl šio incidento atsistatydinti. Valstybinė sveikatos apsaugos sistema, anksčiau buvusi Tuniso pasididžiavimas, pastaruoju metu išgyveno nuosmukį dėl vadybos ir finansinių problemų, pabloginusių paslaugų kokybę ir lėmusių vaistų stygių.

