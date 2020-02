Plokščios Žemės šalininką pražudė savadarbė raketa: norėjo savomis akimis „patikrinti“ planetos apvalumą

Plokščios Žemės teorijos šalininkas Mike'as Hughesas žuvo šeštadienio popietę, kai jo raketa nukrito viename privačiame sklype netoli Barstou miesto Kalifornijoje.

Žinią apie 64 metų vyro, pelniusio „Pašėlusio Mike'o“ pravardę, žūtį patvirtino jo kolega Waldo Stakesas, stebėjęs raketos startą dykumoje.

Televizijos „Science Channel“ tviterio paskyroje, kurioje buvo skelbiamos naujienos apie M. Hugheso sumanymą, rašoma, kad darbuotojų „mintys ir maldos šiuo sunkiu metu skiriamos jo šeimai ir draugams”.

„Jis visuomet svajojo surengti šį skrydį“, – sakoma „Twitter“ žinutėje.

M. Hughesas taip pat buvo limuzino vairuotojas, pasiekęs Guinnesso pasaulio rekordą „ilgiausiu limuzino šuoliu nuo rampos“. 2002 metais jis limuzinu „Lincoln Town Car“, įsibėgėjęs vienoje automagistralėje, nuskriejo 31 metrą.

Garsenybių pasaulio naujienų portalo TMZ.com paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip garu varomai raketai kylant nuo bokštelio, sumontuoto ant sunkvežimio, nuo jos atitrūko parašiutas. Vėliau vaizdo įraše matyti, kaip į nemažą aukštį pakilusi raketa maždaug 10 sekundžių sminga žemyn. Raketai krintant ir įsirėžus į žemę pasigirdo išsigandusių žiūrovų šūksniai.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f