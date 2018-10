Protestuotojai susirinko šalia sinagogos „Tree of Life“ („Gyvybės medis“), kur šeštadienį įvyko žudynės, ir savo plakatais su tokiais užrašais kaip „Trumpai, atsisakykite baltųjų nacionalizmo dabar“ reiškė nepasitenkinimą prezidento apsilankymu. Sutuoktinės Melanios lydimas D. Trumpas atvyko į Pitsbergą vėlyvą antradienio popietę bei padėjo baltų gėlių ir po akmenėlį ant kiekvienos žvaigždės, skirtos atminti 11 nužudytųjų atminimą, – improvizuoto memorialo šalia sinagogos. D. Trumpo dukra Ivanka ir jos vyras Jaredas Kushneris, kurie yra judaizmo išpažinėjai, ėjo prezidentui ir jo žmonai iš paskos ir taip pat sustojo ties kiekviena žvaigžde. Tada pirmoji JAV pora įėjo į sinagogą ir uždegė po žvakutę kiekvienam šeštadienį nužudytam žydui atminti, o lauke tebebuvo girdėti protestuotojų šūksniai. Šis prieštaringas vizitas vyko po didžiausio antisemitinio išpuolio šiuolaikinėje JAV istorijoje kelių aukų laidotuvių. Pirmieji palaidoti buvo į šeštą dešimtį įkopę broliai Cecilis ir Davidas Rosenthaliai. Kiek vėliau Pitsberge vyko 66 metų gydytojo Jerry Rabinowitziaus ir 71 metų Danielio Steino laidotuvės. Prezidento kelionė į Pensilvaniją įvyko tebesitęsiant ginčui, ar jo griežta retorika per mitingus ir socialiniame tinkle „Twitter“ galėjo prisidėti prie ekstremizmo padidėjimo artėjant kitą savaitę vyksiantiems vidurio kadencijos rinkimams. „Tiesiog siutina, kad toks neapykantos nusikaltimas galėjo būti įvykdytas čia, o mūsų lyderiai nepasmerkia antisemitizmo, baltųjų nacionalizmo ir neonacizmo“, – naujienų agentūrai AFP sakė vienose laidotuvėse dalyvavusi Joanna Izenson. Įtariamajam Robertui Bowersui gresia daugiau kaip dvi dešimtys kaltinimų dėl sinagogoje surengtų šaudynių. Šeštadienį ryte per išpuolį sinagogoje „Tree of Life“ užpuolikas nušovė 11 daugiausia senyvo amžiaus žmonių ir dar šešis sužeidė. Jis šaukė, kad „nori, jog mirtų visi žydai“. Be to, socialiniuose tinkluose jis skelbė, kad žydai padeda pabėgėlių iš Centrinės Amerikos karavanams, keliaujantiems į Jungtines Valstijas, o migrantus vadino „okupantais“. Migrantų karavanai pastaruoju metu yra mėgstamiausias D. Trumpo taikinys. Prezidentas taip pat yra „invazija“ pavadinęs tūkstančių migrantų iš skurstančių Centrinės Amerikos šalių karavaną, kuris lėtai juda į šiaurę, norėdamas patekti į Jungtinės Valstijas. „Krikščionis rabinas“ Grupė Pitsbergo žydų bendruomenės lyderių sekmadienį paskelbė atvirą laišką D. Trumpui, kuriame tvirtino, kad jam tenka atsakomybė už kruvinas šaudynes šio miesto sinagogoje. „Per pastaruosius trejus metus Jūsų žodžiai ir politika paskatino baltųjų nacionalistų judėjimo augimą. Pats pavadinote žudiką blogiu, tačiau vakarykštis smurtas yra tiesioginis Jūsų įtakos apogėjus“, – rašoma atvirame laiške. Anot laiško autorių, kol D. Trumpas visiškai nepasmerks baltųjų nacionalizmo, jis nebus laukiamas Pitsberge. Tačiau „Tree of Life“ rabinas Jeffrey Myersas, kuris drauge su maldininkais buvo sinagogoje, kai į ją įsilaužė ginkluotas užpuolikas, pareiškė, jog prezidento vizitas būtų laukiamas Pitsberge. „Jungtinių Valstijų prezidentas visada laukiamas. Esu pilietis. Jis yra mano prezidentas. Jis tikrai yra laukiamas“, – televizijai CNN sakė J. Myersas. Tačiau protestuotojai su tokia nuomone nesutiko. „Manau, kad (D. Trumpo vizitas) yra labiau skaldantis negu vienijantis“, – sakė 57 metų bibliotekininkė Nonie Heystek. Amerikos žydų bendruomenę sukrėtusios šaudynės buvo surengtos praėjus kelioms dienoms po to, kai iškiliam žydų filantropui George'ui Sorosui, tapusiam antisemitiškų sąmokslo teorijų taikiniu, buvo nusiųstas savadarbis sprogstamasis užtaisas. Panašūs siuntiniai su sprogmenimis buvo išsiųsti ir dar keliolikai prezidento kritikų ir oponentų. Penktadienį vienas Floridoje gyvenantis aistringas D. Trumpo gerbėjas buvo suimtas ir apkaltintas 13 bombų išsiuntimo paštu tiems asmenims. Po šių incidentų imta kalbėti, kad D. Trumpas pakurstė smurtą beveik kasdien tviterio žinutėse ir kalbose itin griežtai kritikuodamas nelegalius imigrantus, politinius oponentus ir žurnalistus. Prezidentas tokius kaltinimus neigia ir sau būdingu stiliumi aiškina, kad ekstremizmą šalyje esą kursto kritiški žurnalistai. D. Trumpo vizitas Pitsberge nebuvo vienintelis prieštaringai vertinamas administracijos žingsnis, žengtas po žudynių sinagogoje. Pirmadienį JAV viceprezidentas Mike'as Pence'as dalyvavo kampanijos mitinge Mičigane, o į renginį vietos žydų bendruomenės vardu pasisakyti buvo pakviestas vadinamasis „krikščionis rabinas“. Užuot pasimeldęs už 11 sinagogoje nušautų žydų, Lorenas Jacobsas aukštino Jėzų Kristų ir pasimeldė už keturis respublikonų kandidatus. Žydai socialiniuose tinkluose piktinosi šiuo akibrokštu ir sakė, kad L. Jacobso pasirodymas buvo „įžeidžiantis politinis triukas“, o M. Pence'ą išvadino „krikščionimi supremacistu“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.