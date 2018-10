Prokuratūra patvirtino, kad suimtasis yra 46 metų amžiaus Robertas Bowersas, kurio veiksmai, pasak JAV prokuroro Pensilvanijos Vakarų apygardoje Scotto Brady, „parodė tai, kas yra blogiausia žmonijoje“.

Gresia mirties bausmė

Įsiveržęs į konservatyvių žydų kongregacijos sinagogą „Tree of Life“ („Gyvybės medis“), kur vyko vardo suteikimo kūdikiui ceremonija, užpuolikas, pasak liudininkų, sušuko: „Visi žydai privalo mirti!“

Po susišaudymo su policija jis buvo suimtas ir perkeltas į ligoninę.

Tuo tarpu prokurorai sinagogos užpuolikui, kuris įvykdė daugiausiai aukų pareikalavusį antisemitinį išpuolį naujausioje JAV istorijoje, pareiškė 29 kaltinimus federaliniais smurtiniais ir su šaunamaisiais ginklais susijusiais nusikaltimais, įskaitant 11 kaltinimų panaudojus šaunamąjį ginklą nužudymui ir 11 kaltinimų mirtimi pasibaigusiu trukdymu atlikti religines apeigas ar religines iškilmes.

Pasak pareigūnų, už šiuos nusikaltimus R. Bowersui gali būti skirta mirties bausmė.

Anksčiau naujienų agentūra „The Associated Press“ pranešė apie 10 žuvusiųjų. Miesto valdžia oficialiai neatskleidžia informacijos apie aukų skaičių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad per išpuolį „nužudyta daug žmonių“.

Vienas policijos pareigūnas įvykio vietoje patvirtino žurnalistams, kad aukų yra „ne viena“ ir pridūrė, kad buvo pašauti trys policininkai, kol šaulys pasidavė. Vis dėlto jis paragino žmones neišeiti iš namų, nes padėtis dar nėra saugi.

Televizijos reportažuose matyti į įvykio vietą atvykusios policijos specialiosios pajėgos ir greitosios pagalbos automobiliai.

Pittsburgh Attack:

- At least 8 dead following a shooting at a Synagogue in Pittsburgh, Pennsylvania during Shabbat services

- Suspect identified as Robert Bowers, who yelled "all Jews must die" as he carried out the shooting

- Suspect is in custodypic.twitter.com/0ZBoO684xK

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) October 27, 2018