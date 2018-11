Jis aplankė netoli Paryžiaus esančią JAV karių kapavietę, tačiau sulaukė kritikos dėl to, kad į panašų renginį dėl prasto oro nenuvyko šeštadienį. Kalbėdamas Siureno kapinėse D. Trumpas pasveikino „didžius karius, atidavusius viską šeimai, valstybei, Dievui ir laisvei“. Prezidentas taip pat pagerbė „viename kruviniausių konfliktų žmonijos istorijoje“ žuvusius Prancūzijos ir kitų sąjungininkų karius. Pasisakydamas apie tarnavusius „Amerikos ir Prancūzijos patriotus“, jis teigė: „Mūsų pareiga yra tausoti jų gintą civilizaciją ir saugoti taiką, už kurią jie garbingai paaukojo gyvybes prieš šimtą metų“. JAV prezidentas sulaukė gausios kritikos, kai šeštadienį atšaukė kelionę į Eno-Marnos kapines dėl lietingų orų, o kai kurie žmonės jį apkaltino nepagarba per karą žuvusiems amerikiečiams. Sekmadienį D. Trumpas prisiminė tuos, kurie kovojo su „lietumi, kruša, sniegu, purvu, nuodingomis dujomis, kulkomis ir mortyrų“ ugnimi bei siekė „didžios, didžios pergalės“. Kalbėdamas atviroje vietovėje, be skėčio, jis vardais kreipėsi į renginyje dalyvavusius Antrojo pasaulinio karo veteranus ir padėkojo kiekvienam jų atskirai. Kiek anksčiau D. Trumpas su kelių dešimčių šalių lyderiais dalyvavo ceremonijoje Paryžiuje prie Triumfo arkos. Siureno kapinėse yra palaidoti maždaug pusantro tūkstančio Pirmajame pasauliniame kare kovojusių amerikiečių, Eno-Marnos kapavietėje – beveik 2,3 tūkstančio. Sekmadienį minimos šimtosios karo pabaigos metinės.

