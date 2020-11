Pateikusi argumentų, kodėl būtent Joe Bidenas turėtų tapti naujuoju Amerikos prezidentu, ji ir pati išklausė vyro komplimentų, kodėl puikiai tiktų pirmosios šalies ponios vaidmeniui, skelbia BBC.

„Visiems, suvažiavusiems čia iš visų šalies kampelių, noriu pasakyti – prisiminkite jus labiausiai įkvėpusį žmogų, mokytoją, mentorių, suteikusį pasitikėjimo savimi. Būtent tokia pirmoji ponia bus Jill Biden“, – susirinkusiems savo sutuoktinę gyrė J. Bidenas. Panašu, kad tada ir prasidėjo J. Biden kaip pirmosios JAV ponios kelionė. Ką žinome apie moterį, kurios sutuoktinis netrukus ims šeimininkauti Baltuosiuose Rūmuose?



Asmeninis gyvenimas



Jill Biden, mergautine pavarde Jacobs, gimė 1951 metais JAV Naujojo Džersio valstijoje. Keturias jaunesnes seseris turinti Jill užaugo Filadelfijos Willow Grove rajone. Prieš ištekėdama už J. Bideno, ji jau buvo kartą sukūrusi šeimą – su buvusiu koledžo futbolo žaidėju Billu Stevensonu.

Savo pirmosios žmonos ir vos vienerių dukros J. Bidenas neteko per siaubingą automobilio avariją 1972 metais (sūnūs Beau ir Hunteris išgyveno). Jill su našliu susipažino po trejų metų, juos supažindino politiko brolis. Tuo metu J. Bidenas buvo senatorius, o Jill vis dar studijavo koledže.

„Tuo metu susitikinėjau su vaikinais, mūvėjusiais paprastus džinsus ir vilkėjusiais marškinėlius, o jis prie mano durų pasirodė su elegantišku laisvalaikio švarku ir loaferiais. Pamaniau sau, kad mums tikrai nieko neišeis, niekada gyvenime. Jis už mane vyresnis devyneriais metais! Kine Filadelfijoje pažiūrėjome filmą „Vyras ir moteris“, tada kažkas ir įvyko, tokia buvo mūsų pradžia“, – apie pirmąjį pasimatymą su būsimu vyru „Vogue“ pasakojo J. Biden.

"How did you get this number?"

Moteris pasakoja, kad, prieš ištardama lemtingąjį taip, Jill leido mylimajam jai pirštis net penkis kartus.

„Nenorėjau, kad Joe vaikai dar kartą netektų motinos, todėl privalau būti 100 proc. tikra dėl savo apsisprendimo“, – savo delsimą paaiškino būsimoji pirmoji JAV ponia.

Pora susituokė 1977 metais Niujorke. 1981 metais jiems gimė dukra Ashley.

J. Biden ne kartą viešai kalbėjo apie savo šeimą ir iššūkius, su kuriais teko susidurti, o jų būta ne vieno. 2015 metais nuo smegenų vėžio mirė J. Bideno sūnus Beau, jam buvo 46 metai.

„Žinau, kad jeigu šią šalį patikėsime į Joe rankas, jis dėl jūsų šeimų padarys viską, ką padarė dėl mūsiškės – visus sutelks, pavers stipriu vieniu, kai labiausiai reikės, bus šalia, visiems mums tesės Amerikos pažadą“, – gerų žodžių sutuoktiniui negaili J. Biden.



Mokytojos karjera



69 metų J. Biden daug dešimtmečių dirbo mokytoja. Ji turi ne tik bakalauro, du magistro diplomus, bet ir 2007 metais Delavero universitete įgijo daktaro laipsnį švietimo srityje. Prieš persikeldama į Vašingtoną, dėstė koledže, vidurinėje mokykloje bei psichiatrinėje ligoninėje, kur jos mokiniai buvo suaugusieji.

Demokratų partijos suvažiavime į visus ji kreipėsi iš savo senosios klasės Delavero Brandywine vidurinėje mokykloje, kur anglų kalbos mokė 1991-1993 metais.

Kol jos vyras ėjo JAV viceprezidento pareigas, J. Biden Šiaurės Virdžinijos koledže buvo anglų kalbos profesorė.

„Mokymas nėra mano darbas. Tai esu aš“, – rugpjūtį tviteryje parašė J. Biden.

Teaching is not what I do. It's who I am.