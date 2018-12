Rinkimų komisija pranešė, jog blokas „Mano žingsnis“ surinko 61,64 proc., partija „Klestinti Armėnija“ – 13,57 proc., „Dašnakcutiun“ – 9,81 proc., „Šiesi Armėnija“ – 6,45 proc. balsų. Pastarajame parlamente dominavusiai buvusio prezidento Seržo Sargsiano vadovaujamai Respublikonų partijai kol kas suskaičiuota 4,23 proc. balsų. Ši ir kitos iš devynių rinkimuose dalyvavusių partijų ir dviejų blokų kol kas neperžengia 5 proc. partijoms ir 7 proc. blokams nustatyto barjero. Komisija patvirtino, jog rinkėjų aktyvumas buvo 48,63 procento. Šalies rinkimų įstatymas nenumato minimalaus rinkėjų aktyvumo tam, kad parlamento rinkimai būtų laikomi įvykusiais.

