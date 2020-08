„Kol kas mums atsiskaitė ne visi regionai... Penki iš septynių sugebėjo pateikti duomenis.... Pagal šiuos duomenis, pirmauja Aleksandras Lukašenka. Jam, kaip rodo balsavimo rezultatai, pirmumą suteikė 82 proc. rinkėjų“, – L. Jermošina sakė valstybinei televizijai „Belarus 1“.

Pagrindinė opozicijos kandidatė Svetlana Tichanovskaja savo ruožtu surinko „apie 5 proc.“ balsų, pridūrė pareigūnė.

„Vertinant [balsavimą] kariuomenėje – tai sudaro nedaug, apie 7 tūkst. žmonių – uždarytose apylinkėse, kuriose neturi civilių gyventojų... ten Lukašenkos palaikymo dalis – 93,7 procentų. Tichanovskajos – apie 3,8 procento“, – sakė L. Jermošina.

„Tikiuosi, kad rytoj paskelbsime preliminarius rezultatus. Ir šiąnakt, bet rytoj tai bus iškilmingesnėje aplinkoje... Penktadienį, tikiuosi, paskelbsime rinkimų išvadas“, – pridūrė ji.

Rinkimų komisijos pirmininkė priminė, kad pralaimėję kandidatai turės galimybę per tris dienas teikti apeliacijas dėl balsavimo rezultatų, „tai yra, paskutinė diena – trečiadienis“.

Opozicija iš anksto prognozavo, kad rezultatai bus klastojami, o kai kurie ragino sekmadienį vakare rengti protestus.

Minske – pirmieji susirėmimai



Pasirodė pranešimų apie pirmuosius sulaikymus Minsko centre. Televizija „Belsat" skelbia, kad Minsko Pergalės prospekte kilo susirėmimai tarp protestuotojų ir saugumo tarnybų. Kanalo duomenimis, susirinko apie du tūkstantčius mitinguotojų.

„MBH Media" duomenimis, protestuojančių yra apie penkis tūkstančius. Kremliui nuolanki naujienų agentūra TASS skelbia, kad kilus susirėmimas kai kurie jaunuoliai buvo sulaikyti, tačiau galimas skaičius nepateikiamas.

Meduza.io praneša apie Minsko gatvėse naudojamas garsines granatas.

Breste, Vitebske ir Mogiliove taip pat pranešama apie mitingus prieš rinkimų rezultatus, tačiau tikslios informacijos kol kas nedaug. Visoje šalyje neveikia mobilus interneto ryšys.

In Mogilev OMON is trying to disperse people. Unsuccessfully, more and more keep coming pic.twitter.com/Z2wKcgXNN7 — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020

Išankstinės apklausos rodo triuškinamą Lukašenkos pergalę

Apie pusę devynių vakaro iš Minsko atskriejo pirmųjų apklausų rezultatai. Kaip ir tikėtasi, jie pranašauja A. Lukašenkos pergalę.

Pasirodė pirmosios porinkiminės rinkėjų apklausos, skelbia oficiali ir režimo kontroliuojama Baltarusijos naujienų agetūra „Belta". Jos duomenimis, rinkimuose esą pirmauja A. Lukašenka, surinkęs 79,7 proc. balsų, jo pagrindinė varžovė Svetlana Tichanovskaja - neva tik 6,8 proc.

Trečia liko Ana Kanopackaja (2,3 proc.), trečias – Andrejus Dmitrijevas (1,1 proc.), ketvirtas – Sergejus Čerečenis (0,9 procento).

Internal troops begin to cordon off the presidential administration in Minsk city centre. All nearby tube stations are closed. A few thousand of people clashed with the police at the Stella, reports of flash-bang grenades pic.twitter.com/bljJ3PpfQ2 — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020



Nurodoma, kad buvo apklausti rinkėjai 320 balsavimo apylinkių įvairiose šalies vietose. Iš viso apklausta 12 340 žmonių.

Apklausa rodo, kad 9,2 proc. rinkėjų balsavo prieš visus kandidatus.

Balsavusių rinkimų apklausas sekmadienį vykdė tik BKMO ir sociologinių tyrimų centras BGEU – televizijos STV užsakymu.

Politiniai stebėtojai prie balsavimą sakė, jog beveik nėra abejonių, jog nesant tarptautinių rinkimų stebėtojų šeštos kadencijos siekiantis A. Lukašenka suklastos rinkimų rezultatus.

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) vadovė Lidija Jermošina jau ragina pralaimėjusius kandidatus susitaikyti su nesėkme, skelbia "Interfax".

„Svarbiausia - mokėti priimti pralaimėjimą. Tai yra susitaikyti su tuo, priimti, pasveikinti. Nejaudinti tos masės, kuri jį palaikė ir kuri gali išeiti į aikštę", - pažymėjo A. Lukašenkos režimui atvirą paramą jau nesyk reiškusi CRK vadovė.

Milicija blokuoja Minsko centrą

Baltarusijoje baigiantis balsavimui prezidento rinkimuose, milicija pradėjo blokuoti prieigas į sostinės Minsko centrą, rašo opozicinis naujienų portalas tut.by.

„Milicija neleidžia žmonėms patekti į Nepriklausomybės aikštę. Taip pat užblokuoti privažiavimai prie Spalio aikštės. Pareigūnai budi prie netoliese esančių įėjimų į metro stotis – jį jas patekti leidžiama, bet iš jų žmonės išleidžiami pasirinktinai“, – skelbia vienas tut.by skaitytojų.



„Nuo 19 val. 40 min. metro stotys „Kupalovskaja“ ir „Oktiabrskaja“ uždaromos. Traukiniai šiose stotyse nestos. Metropolitenas atsiprašo keleivių už laikinus nepatogumus“, – pranešė Minsko metro oficialus atstovas Andrejus Drobas.

Tut.by skaitytojai taip pat skelbia, jog nuo 19 val. tapo sudėtinga atvykti į Minsko centrą ir kitų rūšių viešuoju transportu – dalis maršrutų sustabdyti, o kitais atvejais viešasis transportas stotelėse miesto centre nesustoja.



Minsk has been locked down entirely. No way in or out pic.twitter.com/k7t9Wf66rj — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020



Maždaug pusę dešimtos vakaro Lietuvos laiku didžiausias opozicijos naujienų portalas tut.by tapo nepasiekiamas.

ESBO stebėtojų nėra

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO), tarptautinė rinkimų ir karų stebėtoja, nuo 1995 metų nė vienų Baltarusijoje įvykusių rinkimų nėra pripažinusi laisvais ir sąžiningais.

Šiais metais ESBO pareiškė, kad nesiųs į šalį savo stebėtojų, nes Minskas laiku jų nepakvietė. Organizacija taip pat išreiškė susirūpinimą dėl opozicijos veikėjų bauginimo ir sulaikymo.

Kai kurie rinkėjai, anot jo, mūvėjo baltas apyrankes – jas mūvėti savo šalininkus paprašė S. Tichanovskaja.

Be A. Lukašenkos ir S. Tichanovskajos, sulaikyto populiaraus tinklaraštininko Sergejaus Tichanovskio žmonos, kandidatais yra įregistruoti buvusi deputatė Ana Kanopackaja, partijos „Baltarusijos socialdemokratų Hramados“ pirmininkas Sergejus Čerečenis, susivienijimo „Sakyk tiesą“ vienas pirmininkų Andrejus Dmitrijevas.

Pagal Baltarusijos rinkimų kodeksą, prezidento rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu balsavime dalyvavo daugiau kaip pusė į rinkėjų sąrašus įtrauktų šalies piliečių. Prezidentas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė balsavusių piliečių.

#Belarus. Right now in the #Minsk city centre. It is not far from one of the #Lukashenko’s residencies. I expect the worst pic.twitter.com/3AVqgaIvJ2 — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 9, 2020



Į rinkėjų sąrašus šiuose prezidento rinkimuose įtraukti iš viso 6 844 932 piliečiai ir 5 319 piliečių, esančių užsienio šalyse.

Išankstinis balsavimas vyko rugpjūčio 4–8 dienomis.

Centrinis rinkimų komitetas sekmadienio ryte paskelbė, jog per išankstinį balsavimą balsavo 41,7 proc. rinkėjų ir buvo viršytas ankstesnis rekordas, kuris buvo pasiektas per 2015 metais įvykusius rinkimus, kuomet savo valią iš anksto pareiškė 36,05 proc. rinkėjų.

Rugpjūčio 9-ąją balsavimas rinkimų apylinkėse vyks nuo 8 val. ryto iki 8 val. vakaro.

Išankstiniai rinkimų rezultatai, kaip manoma, bus paskelbti pirmadienį.

Rinkėjų aktyvumas kai kuriuose balsavimo punktuose Minske viršijo 100 proc.

Baltarusijoje vykstant prezidento rinkimams, prie daugumos balsavimo punktų Minske nusidriekė didžiulės eilės, o kai kuriuose jų rinkėjų aktyvumas jau viršijo 100 proc., skelbia Baltarusijos opozicinis naujienų portalas tut.by, remdamasis nepriklausomais stebėtojais.

Skelbiama, jog 100 proc. rinkėjų aktyvumas viršijo mažiausiai dviejuose balsavimo punktuose.

Pavyzdžiui, 21-ojo balsavimo punkto, įsikūrusio 43-osios gimnazijos patalpose, rinkėjų sąraše yra 5,8 tūkst. žmonių. Remiantis rinkimų komisijų protokolais, iš anksto rugpjūčio 4-8 dienomis savo valią išreiškė 2 tūkst. rinkėjų. Tuo tarpu, nepriklausomi balsavimo šioje apylinkėje stebėtojai suskaičiavo, kad sekmadienį į ją iki 17 val. 30 min. atėjo apie 3,8 tūkst. žmonių, o eilėje stovi dar keli šimtai žmonių.

Anot nepriklausomų stebėtojų, balsavusieji skundėsi, kad jiems buvo pateikiami iš anksto sugadinti biuleteniai – su taškais ar kitokiomis žymėmis, tačiau pareikalavus buvo keičiami. Kai kuriais atvejais į balsavimo žurnalą nebuvo leidžiama kartu su parašu įrašyti datos, bet ir tada šis „nesusipratimas“ buvo šalinamas po akivaizdaus rinkėjų piktinimosi.

Tvirtai nusiteikęs tęsti prezidentavimą Aleksandras Lukašenka sekmadienį pažadėjo portalui tut.by simetrišką atsaką į „tendencingą elgesį“.

„Ką jau ką, bet jūsų poziciją, tut.by, žinau. Ir jei jūs tiesiog išreiškiate savo ar kieno nors poziciją, ir aišku, kad tai – Petrovo, Sidorovo, Ivanovo, aš tai sveikinu. Esu pasirengęs asmeniniam dialogui su jumis. Tačiau jei pradedate elgtis tendencingai, aš taip pat matau – požiūris atitinkamas. O jei provokuosite, atsakymą gausite tokį pat“, – žurnalistams sakė A. Lukašenka.

Sulaikyti Rusijos televizijos „Dožd“ žurnalistai

Rusijos televizija „Dožd“ pranešė apie jos žurnalistų sulaikymą Minske, kur jie rengė reportažus apie sekmadienį vykstančius Baltarusijos prezidento rinkimus.

„Mūsų korespondentai Vladimiras Romenskis ir Vasilijus Polonskis, taip pat operatorius Nikolajus Antipovas buvo sulaikyti Minske. Civilių drabužiais apsirengę ir kaukės dėvintys žmonės paguldė juos ant asfalto ir netrukus išsivežė nežinoma kryptimi“, – teigiama „Dožd“ pranešime.

Rusijos užsienio reikalų ministerija neilgai trukus pranešė, jog „Dožd“ žurnalistai Baltarusijos sostinėje buvo sulaikyti todėl, kad neturėjo akreditavimo.

"[Sulaikytų] žurnalistų buvimo vieta nustatyta, su jais viskas tvarkoje. Ambasada teikia jiems konsulinę pagalbą. To, kas įvyko, kodėl tokių veiksmų buvo imtasi, priežastis yra aiški – neturėta akreditavimo. Jis buvo būtinas, o jo nebuvo“, – paaiškino Rusijos URM oficiali atstovė Marija Zacharova.

Anot jos, Rusijos ambasada Minske kontaktuoja su Baltarusijos institucijoms, kad rastų išeitį iš susidariusios situacijos.

Rusijos ambasada Minske pranešė, kad sulaikyti „Dožd“ žurnalistai yra Minsko Centrinio rajono policijos nuovadoje.

Sekmadienį vakare Rusijos ambasada Minske pranešė apie planuojamą susilaikytųjų paleidimo ir deportavimo iš Baltarusijos.

„Rugpjūčio 9-ąją Rusijos ambasadorius Baltarusijoje Dmitrijus Mezencevas telefonu kalbėjosi su vidaus reikalų ministru Jurijumi Karajevu. Per pokalbį diplomatinės atstovybės vadovas išaiškino Rusijos televizijos „Dožd“ žurnalistų sulaikymo Minske detales. Savo ruožtu Karajevas informavo, kad artimiausiu metu žurnalistai bus paleisti ir privalės nedelsdami grįžti namo“, – pranešė Rusijos ambasados atstovas spaudai Aleksejus Maskaliovas.

„Dožd“ vyriausiasis redaktorius Tichonas Dziadko teigė, kad Minske sulaikyti žurnalistai bus perduoti Rusijos ambasadai tolesniam deportavimui.

Baltarusijos gyventojai prezidento rinkimų dieną skundžiasi interneto ryšio sutrikimais

Baltarusijoje prezidento rinkimų dieną gyventojai skundžiasi interneto ryšio sutrikimais.

Nuo sekmadienio ryto naudotojai socialiniuose tinkluose praneša apie susirašinėjimo programėlių, įskaitant „Telegram“, veikimo sutrikimus, taip pat apie stringančią prieigą prie „YouTube“ platformos.

Neveikia kai kurios interneto svetainės, įskaitant nepriklausomo stebėjimo svetainę Zubr.in.

Apie problemas praneša ir stacionaraus, ir mobiliojo interneto naudotojai.

Be to, tam tikrose prekybvietėse buvo iškabinti skelbimai, jog dėl techninių sutrikimų gali neveikti atsiskaitymo terminalai.

Didžiausia šalies interneto ryšio operatorė „Beltelecom“ teigia, jog yra „problemų su išorės kanalais, didelė apkrova“. Kada šios problemos bus išspręstos, nepranešama, tačiau bendrovė atsiprašo už sukeltus nepatogumus.

Vykstant prezidento rinkimams, šeštos kadencijos siekiantis dabartinis valstybės vadovas Aleksandras Lukašenka sekmadienį pažadėjo, jog saugumo padėtis šalyje bus griežtai valdoma.

„Niekas neleis, kad padėtis taptų nevaldoma. Garantuoju jums, kad viskas bus valdoma“, – pareiškė jis žurnalistams Minske.

Anksčiau jis buvo įspėjęs, kad jo oponentai planuoja kurstyti masinius neramumus.

„Negalima kalbėti, kad nuo rytojaus šalį ištiks chaosas ir pilietinis karas. Viskas bus valdoma. Garantuoju“, – pareiškė A. Lukašenka sekmadienį.

Jis taip pat patikino, jog Minskas ir Maskva visada bendradarbiaus.

„Su Rusija bendradarbiausime visada ir visada būsime kartu“, – pareiškė A. Lukašenka reporteriams.

Anot jo, dieną anksčiau Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas per pokalbį telefonu jam pareiškė, kad „mes esame vienoje valtyje“.

Tichanovskaja tikisi sąžiningų rezultatų

Baltarusijos prezidento posto siekiant Svetlana Tichanovskaja atidavė savo balsą prezidento rinkimuose ir balsavimo apylinkėje pareiškė, kad tikisi sąžiningų rinkimų rezultatų.

„Laukiu sąžiningo rezultato“, – žurnalistams sakė ji.

Opozicijos kandidatė taip pat pridūrė, kad provokacijų per rinkimus nesitiki. Visgi ji pridūrė: „Nežinau, kokie yra jų planai“.

Anksčiau sekmadienį savo rinkimų štabe S. Tichanovskaja pareiškė, kad pastarosiomis dienomis buvo sulaikyti devyni jos komandos nariai. Keliems jų jau pateikti kaltinimai, tačiau apie daugelį nėra jokios informacijos.

S. Tichanovskaja balsuoti atvyko 14.30 val. vietos ir Lietuvos laiku. Prie rinkimų apylinkės jos laukė kelios dešimtys žurnalistų ir daugiau nei šimtas rinkėjų. Kandidatės rėmėjai ją pasitiko plojimais ir skandavo :„Sveta!“ ir „Šaunuolė!“

Po balsavimo žmonės taip pat apsupo S. Tuchanovskąją ir palydėjo ja plojimais.