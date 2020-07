56 metų B. Johnsonas penktadienį mini pirmąsias savo darbo Jungtinės Karalystės ministro pirmininko poste metines. Vienas britų įstatymų leidėjas interviu „The Guardian“ pirmuosius B. Johnsono darbo metus pavadino „nepaprastais“.

Ketvirtadienį paskelbti sociologinių tyrimų agentūros „YouGov“ atliktos apklausos rezultatai rodo, kad B. Johnsoną tvirtai palaiko dauguma jo valdančiosios Konservatorių partijos narių: net 89 proc. partiečių nurodė norintys toliau matyti jį lyderio poste.

Visgi sunkiausias išbandymas B. Johnsono tikriausiai dar laukia priešaky, kai išryškės visas koronaviruso protrūkio poveikis šalies ekonomikai, smarkiai nukentėjusiai dėl tris mėnesius trukusio priverstinio karantino.

Be to, ekspertai įspėja apie potencialiai niokojančią naują koronaviruso bangą žiemos mėnesiais, o tai gali sustiprinti kritiką vyriausybei dėl to, kaip ji tvarkėsi su pirmąja epidemijos banga.

Tuo pat metu auga nerimas, ar B. Johnsonui pavyks sudaryti su Europos Sąjunga susitarimą dėl prekybinių ryšių po „Brexit“, turint galvoje, kad numatytas laikas sparčiai senka, o realios pažangos derybose kol kas nepasiekta.

Iššūkių premjerui kelia ir atsigaunanti pagrindinė opozicinė Leiboristų partija, stiprėjantys škotų nacionalistai bei kolegų kritika dėl vis labiau centralizuojamo valdymo.

Kol kas B. Johnsonas nusiteikęs ryžtingai.

„Įgyvendinome „Brexit“ ir padarėme puikią pažangą vykdydami tuos prioritetus. Tuomet mūsų šaliai triuškinamą smūgį sudavė koronavirusas“, – sakė premjeras savo kreipimesi pirmųjų darbo metinių proga.

„Šiandien noriu pažadėti: neleisiu virusui sulaikyti šios šalies“, – pabrėžė jis.

„Brexit“ reikalai – užgožti



Panašiu metu praėjusių metų vasarą B. Johnsonas tapo eiliniu parlamento nariu, kai pasitraukė iš užsienio reikalų sekretoriaus posto Theresos May vyriausybėje, protestuodamas prieš jos ir Briuselio parengtą susitarimą dėl šalies išstojimo iš ES sąlygų.

Tačiau jis įtikinama persvara laimėjo Konservatorių partijos vadovo rinkimus, kai Th. May, keliskart nesugebėjusi užsitikrinti parlamento pritarimo „Brexit“ susitarimui, atsistatydino.

Netrukus B. Johnsonas išprovokavo pasipiktinimo bangą, kai neteisėtai sustabdė parlamento darbą, siekdamas iki nustatyto galutinio termino – spalio 31-osios – prastumti savo susitarimą su Briuseliu dėl tolesnių ryšių su Bendrija.

Tą mūšį jis pralaimėjo, tačiau nusprendė imtis rizikingo žaidimo ir pirmą kartą per beveik šimtmetį gruodžio mėnesį sušaukė parlamento rinkimus, tikėdamasis įveikti beveik ketverius metus trukusią politinę aklavietę.

Šis rizikingas žingsnis atsipirko: B. Johnsonas užsitikrino didžiausią daugumą parlamente nuo nuo Margaret Thatcher (Margaret Tečer) klestėjimo laikų praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje, atverdamas kelią JK sausio 31-ąją oficialiai palikti ES.

JK išstojimas po beveik pusšimčio europinės integracijos metų turėjo tapti „tikro nacionalinio atgimimo ir pokyčių akimirka“, sakė B. Johnsonas.

Tačiau jo žadėtą „nauja pradžią“, kurią žymėjo investicijos į viešąsias paslaugas ir infrastruktūrą, netrukus sustabdė koronaviruso krizė.

Kritikai kaltino premjerą dėl atsainaus požiūrio į COVID-19 protrūkio pradžioje. Europos šalims paskelbus karantinus, JK, nepaisydama įspėjimų apie gresiantį didelį mirčių skaičių, nepasekė jų pavyzdžiu, tik ėmėsi tam tikrų kontrolės ir prevencijos priemonių.

Nuo koronavirusinės infekcijos šalyje jau mirė per 45 tūkst. žmonių – daugiau nei kurioje nors Europos valstybėje, todėl toliau keliami klausimai dėl vyriausybės veiksmų kovojant su šia sveikatos krize.

B. Johnsonas, išsiskyręs su antrąja žmona Marina Wheeler, su kuria susilaukė keturių atžalų, vasarį susižadėjo su Carrie Symonds, o kovo pabaigoje jam buvo diagnozuota koronavirusinė infekcija.

Premjeras savaitę buvo gydomas vienoje Londono ligoninėje ir tris naktis praleido intensyviosios terapijos skyriuje. Vėliau jis pripažino: „Viskas galėjo baigtis ir kitaip.“

Praėjus kelioms savaitėms po to, kai B.Johnsonas buvo paleistas iš ligoninės, C. Symonds, anksčiau vadovavusi Konservatorių partijos ryšiams su visuomene, pagimdė berniuką.

Premjeras taip pat yra dar mažiausiai vieno nesantuokinio vaiko tėvas.

Laukiantys iššūkiai



„Brexit“ ir COVID-19 krizė ryškiausiai apibrėžė pirmuosius B. Johnsono metus prie vyriausybės vairo, tačiau dėmesio sulaukė ir jo politiniai gebėjimai bei temperamentas.

Dar prieš tapdamas premjeru jis buvo ryški figūra: gerai žinomas laikraščio apžvalgininkas, viktorinų svečias, Londono meras. Sostinei B. Johnsonas vadovavo aštuonerius metus, iki 2016-ųjų.

Visuomet susišiaušusių šviesių plaukų kupeta išsiskiriančiam B. Johnsonui, dažniausiai vadinamam tiesiog vardu, neretai lipdoma pasipuikuoti mėgstančio klouno etiketė.

Tačiau jo šalininkai tvirtina, kad jis turi lyderio savybių ir jam nestinga ryžto.

„Jis spalvinga asmenybė, tačiau turi strateginę viziją“, – pernai apie B. Johnsoną sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.

„Nevertinantys jo rimtai klysta“, – pridūrė jis.

Tačiau B. Johnsono kritikai sako, kad jam stinga dėmesio detalėms, o jo nepamatuotas optimizmas netinkamas dabartiniam metui.

Naujasis Leiboristų partijos lyderis, buvęs prokuroras Keiras Starmeris pelnė pagyrimų už savo pasvertą, analitinį požiūrį, kurio kartais stinga B. Johnsonui.

Be to, esama ženklų, kad tarp pačių torių stiprėja nepasitenkinimas, ypač dėl plačių įgaliojimų, kurie buvo suteikti artimiausiam B. Johnsono patarėjui Dominicui Cummingsui.

Šis faktas, taip pat politinėje arenoje vis ryškiau spindinti jaunojo iždo kanclerio Rishi Sunako žvaigždė, gali gerokai apsunkinti B. Johnsono padėtį, jam pradedant antruosius vadovavimo vyriausybei metus.

„YouGov“ apklausa parodė, kad 40-metis R. Sunakas turėtų triuškinama persvara laimėti partijos lyderio rinkimus.