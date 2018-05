Pavadinimo dar neturintis laivas išplaukė iš šiaurinio Daliano uosto apie 7 val. vietos (2 val. Lietuvos) laiku, kad būtų „išbandytas jo variklių ir kitų sistemų patikimumas ir stabilumas“, sakoma Gynybos ministerijos pranešime. Liaoningo provincijos jūrų saugumo biuras paskelbė įsakymą, kad laivai vengtų į pietryčius nuo Daliano esančios jūros dalies nuo sekmadienio iki penktadienio. 50 tūkst. tonų talpos lėktuvnešis veikiausiai oficialiai bus atiduotas eksploatuoti iki 2020 metų, kai bus baigti bandymai jūroje ir atvyks visi orlaiviai. Naujasis lėktuvnešis buvo sukurtas pagal buvusios Sovietų Sąjungos lėktuvnešių „Kuznecov“ klasės dizainą. Jame įrengtas pakilimo denis ir variklis su garo turbina. Pirmasis Kinijos lėktuvnešis „Liaoning“ buvo atplukdytas iš Ukrainos kaip tuščias korpusas, o naudoti šis laivas buvo pradėtas 2012 metais kartu su kinų naikintuvais J-15. Valstybinė žiniasklaida skelbia, kad Kinija taip pat planuoja pastatyti branduoline energija varomą lėktuvnešį, kuris galėtų ilgą laiką plaukioti jūroje. Kinija turi didžiausią karinį jūrų laivyną pagal laivų skaičių, tačiau ji vis dar atsilieka nuo JAV technologijų ir kovinių pajėgumų atžvilgiu.











