JAV nacionalinė meteorologijos tarnyba perspėjo, kad didelė žiemos audra trečiadienį ir ketvirtadienį atneš daug sniego, nuo Floridos pietryčiuose iki Naujosios Anglijos šiaurės rytuose.

Niujorko mieste taip pat galioja perspėjimas dėl audros, naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį čia prognozuojama 8–15 cm sniego.

Floridos šiaurėje esanti valstijos sostinė Talahasis trečiadienį pabudo apibarstyta apie 25 mm sniego sluoksniu. Tai pirmas reikšmingas snygis šioje valstijoje nuo 1989 metų, pranešė televizija „The Weather Channel“.

Floridos gyventojai, labiau pratę prie uraganų nei prie šios keistos baltos medžiagos, puolė socialiniuose tinkluose skelbti nuotraukų, kuriose matyti sniegas ant jų vasarinio apavo ir prie lauke įrengtų baseinų.

„Twitter“ žinutėse šis neįprastas reiškinys buvo pramintas #snowmageddon („sniegomagedonu“).

Audra jau privertė uždaryti kelius Floridos šiaurėje ir Džordžijos pietryčiuose. Pastarosios valstijos gubernatorius Nathanas Dealas pakrantės rajone paskelbė nepaprastąją padėtį.

Floridos gubernatorius Rickas Scottas paragino žmones šiaurinėje valstijos dalyje „pasirengti ekstremalioms šalčio sąlygoms, įskaitant potencialų sniegą, šlapdribą ar ledą“.

Check out the SNOW falling in Florida right now! This is in Tallahassee & you can hear kids laughing in the background. Courtesy: dhpeeple1 #BombCyclone #WinterStorm pic.twitter.com/dU4vYwhevR

— Brandi Hitt (@ABC7Brandi) January 3, 2018