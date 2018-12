Kariškiai mieste iškėlė Sirijos vėliavą, paskelbė kariuomenės atstovas. Manbidžas yra apie 30 km į pietus nutolęs nuo Turkijos sienos. Sirijos kariuomenė į šį svarbų miestą įžengė pirmąkart per pastaruosius šešerius metus, nurodė kariškių atstovas. Kiek anksčiau kurdų Liaudies apsaugos daliniai (YPG) socialiniame tinkle „Twitter“ kreipėsi į Sirijos vyriausybę su prašymu užimti Manbidžą, kad apgintų šią teritoriją nuo Turkijos. Praėjusią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas pribloškė sąjungininkus ir Amerikos pareigūnus savo įsakymu išvesti sausumos pajėgas iš karo nualintos Sirijos. YPG prašė Sirijos kariuomenės dislokuoti savo karius teritorijose, iš kurių kurdų vadovaujamos pajėgos pasitraukė anksčiau šiemet; ypač – Manbidžo apylinkėse, kur dislokuotos JAV vadovaujamos koalicijos pajėgos. „Kviečiame Sirijos vyriausybines pajėgas... užtikrinti kontrolę teritorijose, iš kurių mūsų pajėgos jau pasitraukė, ypač – Manbidže, ir apsaugoti šias teritorijas nuo Turkijos invazijos“, – sakoma YPG pranešime. Tose apylinkėse tebėra kurdų kovotojų, priklausančių koalicijos remiamam Sirijos demokratinių jėgų (SDF) aljansui, kovojančiam su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ (IS).

