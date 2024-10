Pirmą kartą per 18 metų apklausose Vengrijoje pirmauja ne Orbano partija

Tačiau, anot „Nepszava“, tai pirmas kartas per 18 metų, kai V. Orbano dešiniųjų populistų partija FIDESZ nacionalinėje apklausoje neužėmė pirmosios vietos. Apklausos, be to, parodė, kad parama partijai TISZA ypač didelė pirmiausiai didesniuose miestuose bei tarp aukštesnį išsilavinimą turinčių ir jaunų žmonių.