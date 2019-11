Šis laivas yra šalanda – didelė nesavaeigė barža.

Anksčiau šalandomis dažnai plaukiodavo negiliuose vandenyse. 1918 m. šia barža gilino smėliu užneštą dugną Niagaros upėje, kai trūko virvė, kuria šalanda buvo pririšta prie ją tempusio vilkiko.

The severe weather conditions experienced yesterday have caused the iron scow, which has remained lodged in the powerful upper rapids above the Falls for over a century, to shift significantly from its position.