Vyras šeštadienį skrido „GoAir“ lėktuvu iš Naujojo Delio į Patną ir skrydžio metu pabandė atidaryti lėktuvo užpakalinio išėjimo duris, pranešė bendrovė. „Kitas keleivis sukėlė aliarmą ir įgula jam sutrukdė“, – sakoma „GoAir“ pareiškime, kuris antradienį elektroniniu paštu buvo atsiųstas naujienų agentūrai AFP. Indijos žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad trečią dešimtį baigiantis vyras skrido pirmą kartą. Kitiems keleiviams paklausus, ką jis daro, vyras atsakė, kad jam „skubiai reikia pasinaudoti tualetu, ir toliau klibino išėjimo duris“, remdamasis oro uosto pareigūnu rašė Kolkatoje leidžiamas laikraštis „The Telegraph“. Susiję straipsniai: Pietų Indijoje staigūs potvyniai nusinešė 27 gyvybes Kinija dairosi į pavojingą sąjungininką „Užvirė tikras pragaras, jis buvo sulaikytas ir galiausiai perduotas mums. Pasak jo, painiava kilo todėl, kad jis lėktuvu skrido pirmą kartą gyvenime“, – laikraščiui sakė Mohammadas Sanowaras Khanas. „GoAir“ nurodė, kad lėktuvui saugiai atskridus į Patną keleivis buvo perduotas pareigūnams, kurie atliks tolesnį tyrimą. Oro bendrovės atstovas pridūrė, kad vyrui šiaip ar taip nebūtų pavykę atidaryti durų – dėl oro slėgio salone. Indijos aviacijos rinkoje keleivių skaičius per pastarąjį dešimtmetį padidėjo šešis kartus, nes auganti vidurinė klasė naudojasi geresniu susisiekimu ir pigiais skrydžiais. Daug žmonių ryžtasi skristi pirmą kartą. Minimas incidentas įvyko praėjus beveik savaitei po atsitikimo, kai bendrovės „Jet Airways“ lėktuvo įgulai pamiršus spustelėti oro slėgį salone reguliuojantį jungiklį, daugiau kaip 30-čiai keleivių iš ausų ir nosies pasipylė kraujas. Iš Mumbajaus į Džaipurą skridęs lėktuvas su 166 keleiviais turėjo grįžti atgal. Nukentėjusiesiems buvo suteikta medicininė pagalba, o įgulos įgaliojimai buvo sustabdyti, kol vyksta tyrimas.

