Pirmą kartą 2019-aisiais su Putinu susitikusį Zelenskį išmušė iš vėžių Rusijos vadovo tirada

V. Zelenskį, regis, taip pat išmušė iš vėžių nesibaigianti V. Putino priekaištų ir skundų tirada. „Mano prezidentas nesuprato, kas vyksta“, – sakė O. Reznikovas. V. Zelenskis nesugebėjo priversti V. Putino atsitraukti nuo pažadų, kuriuos Ukraina buvo davusi ankstesnės vadovybės laikais ir – bent per pirmą pokalbį – jam niekaip nepavyko prisibelsti iki V. Putino. Baigiamojoje spaudos konferencijoje abiejų šalių lyderiai pažadėjo tęsti dialogą ir daugiausia dėmesio skyrė pagrindiniam susitarimo punktui – dar vieniems kalinių mainams, be to, didesnės apimties nei ankstesni. Rezultatas buvo vertinamas kaip tam tikra V. Zelenskio pergalė. Kaip rašė laikraštis „The New York Times“, V. Zelenskis su V. Putinu sužaidė lygiosiomis, nors pastarasis – „patyręs globalių intrigų meistras, nevengiantis naudoti savų priemonių“.