Стихия разрушила мост в районе Макопсе на трассе между Сочи и Туапсе. . Никто никуда не едет. . Аномальный паводок на реке Макопсе в Лазаревском районе Сочи повредил подход к автодорожному мосту. Здесь разрушен 20-метровый участок федеральной трассы. Прекращено автомобильное сообщение между Туапсе и большей частью Лазаревского района Сочи. . #tipichkrd #типичныйкраснодар #краснодар #краснодарскийкрай #сочизатопило #сочи #туапсе #потопы

