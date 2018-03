Policininkas buvo pašautas Karkasono mieste, o Trebo mieste, esančiame už 15 minučių kelio, viename prekybos centre ginkluotas užpuolikas šaudė ir pagrobė įkaitą.

„Apie 11 val. 15 min. (vietos, 12 val. 15 min. Lietuvos) laiku (užpuolikas) įžengė į prekybos centrą „Super U“ ir pasigirdo šūviai“, – vienas šaltinis sakė apie incidentą Trebe.

Vietos pareigūnai per „Twitter“ paskelbė, kad toje teritorijoje gyventojams draudžiama lankytis.

Vietos gyventojai televizijos kanalui LCI sakė matę daug policijos pareigūnų.

Ministras pirmininkas Edouard Philippe situaciją pavadino „labai rimta“.

Dw.com skelbia, kad įkaitą prekybos centre paėmė su „Islamo valstybe“ siejamas asmuo.

Ginkluotas užpuolikas, kuris paleido kelis šūvius grobdamas įkaitą prekybos centre, pasiskelbė priklausąs „Islamo valstybei“, pranešė prokuroras.

Kol kas nežinoma, ar šie išpuoliai yra kaip nors susiję.

Vienas liudininkas, 55 metų Karimas, Prancūzijos radijui sakė: „Maždaug 11 val. 10 min. išgirdau šūvius. Tuo momentu netoliese buvo vos keli žandarmerijos (karo policijos) pareigūnai, bet dabar jų susirinko nuo 200 iki 300. Visas rajonas yra uždarytas ir žandarmerija ketina mus evakuoti“.

Kitas liudininkas, dirbęs netoliese esančiame garaže, teigė: „Priešais prekybos centrą yra žandarmerijos pareigūnų. Mes esame uždaryti garaže su dar maždaug 50 žmonių. Laukiame“.

Anot vietos pranešimų, prasidėjus atakai, prekybos centro viduje žmones įkaitais paėmęs vyras šaukė: „Tai kerštas už Siriją“.

Užpuolikas šiuo metu prekybos centre yra vienas su policininku, o visi įkaitai yra išlaisvinti, nurodė Trebo meras.

Prasidėjus apsiausčiai, iš prekybos centro išėjo maždaug 20 žmonių, teigiama vietos pranešimuose.

„Deja, manome, kad vienas žmogus buvo nužudytas, bet negalime į įvykio vietą pasiųsti gydytojo, kad patikrintų“, – sakė regiono policijos viršininkas Jeanas-Valery Lettermannas.

Prancūzijos prokurorai ją tiria kaip teroro išpuolį.

