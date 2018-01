Naujausias smurto proveržis šiame naftos turtingame regione įvyko netrukus po vidurnakčio Omoku mieste, esančiame už maždaug 90 km nuo Port Harkorto. „Ginkluoti užpuolikai pirmadienį maždaug pusvalandis po vidurnakčio apšaudė grupę tikinčiųjų“, – sakė vienos iš aukų, dalyvavusių Naujųjų metų mišiose, šeimos narys Ugochi Olugbo. „Keturiolika žmonių žuvo iškart, o dvylika dėl šautinių žaizdų buvo nuvežti į ligoninę ir šiuo metu yra gydomi“, – sakė policijos šaltinis, pageidavęs neviešinti savo vardo. Upių valstijos policijos atstovas spaudai Nnamdi Omoni sakė kol kas negalįs oficialiai patvirtinti aukų skaičiaus. „Policijos komisaras Ahmedas Zaki nurodė pradėti banditų paiešką. Jie bus areštuoti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn“, – sakė jis. Susiję straipsniai: Nigerijoje iš kalėjimo paspruko 36 kaliniai, dar keturi per pabėgimą buvo nušauti Upių valstija yra naftos turtingas regionas, tačiau jo gyventojai kenčia didžiulį skurdą. Regione aktyviai veikia kelios nusikalstamos gaujos, tarp kurių dažnai kyla ginkluotų konfliktų dėl kontroliuojamų teritorijų. Šios gaujos, Nigerijoje žinomos kaip „kultai“, išaugo iš universiteto brolijų. Per kelis pastaruosius dešimtmečius jos tapo įtakingomis ginkluotomis grupuotėmis, šiuo metu kontroliuojančiomis skurdaus regiono gatves.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.