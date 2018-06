Nelaimės, įvykusios Lafboro rajone, aplinkybės kol kas neaiškios. Policija nurodė, kad trys aukos pripažintos žuvusiomis įvykio vietoje, tačiau žiniasklaida praneša, kad prie aukų buvo rasta aerozolinių dažų flakonų. Laikraštis „London Evening Standard“ pranešė, kad visos aukos yra vyresni nei 20 metų vyrai. „Mano komanda dabar uoliai stengiasi suprasti, kas įvyko ir kaip šie trys žmonės prarado gyvybes geležinkelyje“, – sakė policijos detektyvas vyresnysis inspektorius Gary Richardas. „Kol kas jų mirtis mums yra nepaaiškinama. Mes skubiai atliekame virtinę apklausų“, – pridūrė jis. G. Richardas taip pat prašė ką nors mačiusius žmonės suteikti policijai informacijos. Pareigūnai bando išsiaiškinti šio nelaimingo atsitikimo laiką. Gali būti, kad žmones naktį parbloškė krovininis traukinys. Susiję straipsniai: Londono juvelyrinių parduotuvių siaubas – plėšikai ant motorolerių Garsus Rusijos advokatas: jei Ukraina neatlaikys, toliau bus užsiimama Lietuva Šalia įvykio vietos policijos pareigūnai fotografavo ten išpieštus grafičius, rašo „Evening Standard“. Londono meras Sadiqas Khanas pareiškė užuojautą žuvusiųjų šeimoms. Žuvusiųjų palaikai buvo rasti ant bėgių netoli Brikstono stoties rytinio piko valandą.

