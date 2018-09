Kaip sakė Pietų Korėjos prezidentūros - Mėlynųjų rūmų – atstovas, laiškas susijęs su „naujais Šiaurės Korėjos lyderio pasiūlymais“. Daugiau jokios informacijos apie šio laiško turinį nebuvo pateikta. Moon Jae-inas taip pat informavo D. Trumpą apie neseniai įvykusio abiejų Korėjų viršūnių susitikimo rezultatus. JIs pranešė JAV vadovui, kad Kim Jong Unas pareiškė norą netolimoje ateityje dar kartą susitikti su D. Trumpu. „Pirmininkas Kim Jong Unas išreiškė viltį greitu laiku susitikti su D. Trumpu, kad būtų greitai užbaigtas denuklearizacijos procesas“, – sakė Pietų Korėjos prezidentas. D. Trumpas savo ruožtu pažymėjo, kad, jo nuomone, Šiaurės Korėjos lyderis siekia pakeisti padėtį. „Pirmininkas Kim Jong Unas buvo labai atviras, puikus ir, tiesą sakant, aš manau, kad jis nori pamatyti pokyčius“, – sakė Amerikos prezidentas. Moon Jae-inas atvyko į Niujorką sekmadienį dalyvauti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijoje. Praėjusią savaitę Pchenjane buvo surengtas jau trečiasis abiejų Korėjų lyderių susitikimas. Jo metu pirmą kartą abi šalys sutarė dėl konkrečių žingsnių denuklearizacijos klausimu. Šiaurės Korėja taip pat sutiko pašalinti „visus konfliktų Korėjos pusiasalyje šaltinius“. Pirmadienį D. Trumpas pareiškė, kad jo susitikimas su Kim Jong Unu įvyks „gana greitai“. Jis sakė, kad šio viršūnių susitikimo organizavimu šiuo metu užsiima valstybės sekretorius Mike'as Pompeo. Pirmasis Amerikos ir Šiaurės Korėjos lyderių susitikimas įvyko birželio 12 dieną Singapūre.

