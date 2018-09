76 metų Lee Myung-bakui, kuris šalies vadovo poste dirbo nuo 2008-ųjų iki 2013-ųjų, pateikta daug kaltinimų, įskaitant kaltinimus kyšininkavimu, piktnaudžiavimu valdžia, grobstymu ir vengimu mokėti mokesčius. Seulo teismo prokurorai taip pat ragino pareikalauti, kad jis sumokėtų 26,1 mlrd. vonų (19,9 mln. eurų) baudų. Lee Myung-bako byla reiškia, kad visi keturi tebegyvenantys Pietų Korėjos prezidentai buvo apkaltinti arba nuteisti iškėlus baudžiamąsias bylas. „Kaltinamasis pakirto konstitucijos principus pasinaudodamas savo kaip prezidento valdžia savo paties naudai, – sakoma teisme perskaitytame prokurorų pareiškime. – Todėl jis tapo ketvirtuoju šalies prezidentu, areštuotu už kriminalinius nusikaltimus, ir paliko nenuplaunamų dėmių konstitucijos istorijai.“ Lee Myung-bakas kaltinamas paėmęs maždaug 11 mlrd. vonų (8,8 mln. eurų) kyšių nuo 2007 metų pabaigos, kai buvo išrinktas prezidentu, iki 2012-ųjų, rodo prokurorų dokumentai. Byloje taip pat teigiama, kad kompanija „Samsung Group“ 2009 metais nusipirko prezidento malonę savo pirmininkui Lee Kun-hee (Li Kunhi), nuteistam už vengimą mokėti mokesčius. Ir „Samsung“, ir Lee Myung-bakas šiuos įtarimus neigė. Tarp pinigų, kuriuos, prokurorų teigimu, paėmė Lee Myung-bakas, yra 1,7 mlrd. vonų (1,3 mln. eurų) slaptų lėšų, paimtų iš šalies žvalgybos agentūros, ir maždaug 3,5 mlrd. vonų (2,7 mln. eurų), gautų mainais už malones iš įvairių žmonių, įskaitant verslo figūras, vieną politiką ir vieną budistų vienuolį. Atskirai prokurorai teigia, kad Lee Myung-bakas per 12 metų nuo 1994-ųjų iki 2006-ųjų išgrobstė 35 mlrd. vonų (27 mln. eurų) iš automobilių dalių kompanijos DAS, kuri, pasak prokurorų, faktiškai priklauso eksprezidentui, tik užrašyta jo giminaičių vardu. Lee Myung-bakas atmetė dokumentus, kuriuos prokurorai vadina „inkriminuojančiais“, ir giminaičių bei padėjėjų „sufabrikuotus“ liudijimus. Verdikto ir bausmės laukiama iki spalio 8-osios, pranešė naujienų agentūra „Yonhap“. Pietų Korėjos prezidentai pasibaigus jų valdymui dažnai atsiduria kalėjime – paprastai iškart, kai į prezidentūrą atsikrausto jų politiniai priešininkai. Rugpjūčio mėnesį apeliacinis teismas iki 25 metų pratęsė laisvės atėmimo bausmę Lee Myung-baką prezidento poste pakeitusiai Park Geun-hye, nuteistai už korupciją ir piktnaudžiavimą valdžia. Park Geun-hye buvo nušalinta praėjusiais metais dėl korupcijos skandalo, išprovokavusio didžiulius protestus gatvėse. Buvę armijos generolai Chun Doo-hwanas ir Roh Tae-woo, prezidento poste dirbę 9-ajame dešimtmetyje ir 10-ojo dešimtmečio pradžioje, pasibaigus jų kadencijoms kalėjo už korupciją ir valstybės išdavimą. Tačiau už grotų praleidę maždaug dvejus metus, jie sulaukė prezidentinės malonės. Kitas buvęs lyderis, Roh Moo-hyunas, liepos mėnesį nusižudė, prasidėjus korupcijos tyrimui jo atžvilgiu.

