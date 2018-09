Tai bus jau trečias per šiuos metus abiejų Korėjų lyderių susitikimas, rengiamas užstrigus Vašingtono ir Pchenjano deryboms dėl Šiaurės Korėjos denuklearizacijos. Moon Jae-inas pripažino, kad plėtojant dialogą šiuo metu patiriama „sunkumų“, taigi, abiem šalims veikiausiai teks ieškoti kompromiso, kad būtų pasiekta pažanga derybose dėl prieštaringo denuklearizacijos klausimo. „Šiaurės Korėja nori denuklearizuotis, tad ji pasiruošusi atsisakyti turimų branduolinių ginklų... JAV savo ruožtu nori užbaigti priešiškus santykius su Šiaurės Korėja ir suteikti garantijų dėl saugumo“, – nurodė prezidentas. „Tačiau esama ir sunkumų, nes kiekviena šalis reikalauja, kad kita pirmiau imtųsi veiksmų. Vis dėlto, manau, kad joms pavyks pasiekti kompromisą“, – pridūrė jis. Moon Jae-inas, kuris padėjo organizuoti birželį įvykusį JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Kim Jong Uno susitikimą ir paragino abu lyderius susitikti dar kartą, pasiūlė Seulo pagalbą tarpininkaujant Vašingtono ir Pchenjano dialoge. Anot jo, tai „paspartintų denuklearizacijos procesą“. D. Trumpas ir Kim Jong Unas per jųdviejų istorinį susitikimą Singapūre pažadėjo denuklearizuoti Korėjos pusiasalį. Tačiau tąsyk nebuvo sutarta dėl kokių nors šio proceso detalių, o Vašingtonas ir Pchenjanas pastaruoju metu ginčijosi dėl pačios denuklearizacijos apibrėžimo ir būdų ją pasiekti. Rugpjūtį D. Trumpas netikėtai atšaukė planuotą valstybės sekretoriaus Mike'o Pompeo vizitą į Pchenjaną. Naujasis JAV pasiuntinys Šiaurės Korėjoje Stephenas Biegunas praėjusį mėnesį pareiškė, kad Kim Jong Unas per susitikimą Singapūre pažadėjo imtis „galutinės, visiškai patikrinamos denuklearizacijos“. Vis dėlto Pchenjanas neseniai kritikavo Vašingtoną dėl jo „gangsteriškų“ reikalavimų įgyvendinti visišką, patikrinamą ir negrįžtamą nusiginklavimą. Pietų Korėjos užsienio reikalų ministrė Kang Kyung-wha ketvirtadienį sakė, kad Seulas „kasdien rūpinasi“, kad derybos dėl denuklearizacijos judėtų į priekį. „Kasdien rūpinamasi, kad būtų suteiktas postūmis šiuo metu jau vykstančiam denuklearizacijos ir taikos procesui“, – pabrėžė ji per vieną regioninį forumą Vietnamo sostinėje Hanojuje. Kang Kyung-wha paragino Pchenjaną būti „atvirą“ dėl savo ginklų programos ir pridūrė, kad per potencialų antrą D. Trumpo ir Kim Jong Uno susitikimą būtina pasiekti „konkrečių“ rezultatų. „Antras viršūnių susitikimas turėtų reikšmingai paspartinti darbotvarkę“, – pridūrė ministrė. Baltieji rūmai anksčiau šią savaitę paskelbė, kad D. Trumpas gavo „labai teigiamą“ Kim Jong Uno laišką, kuriame raginama surengti dar vieną JAV ir Šiaurės Korėjos lyderių susitikimą. Pietų Korėjos patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Chung Eui-yongas ketvirtadienį pažymėjo, kad abiejų Korėjų lyderiai kitą savaitę planuoja aptarti „išsamesnius ir detalesnius būdus pasiekti denuklearizaciją“. Pasak vieno Pietų Korėjos prezidentūros atstovo, abi šalys taip pat penktadienį drauge svarstys numatyto viršūnių susitikimo logistikos klausimus.

