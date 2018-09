Džakarta jau kelis dešimtmečius palaiko su Pchenjanu draugiškus santykius. Pirmasis Indonezijos prezidentas Sukarno draugavo su velioniu Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Il Sungu – dabartinio lyderio Kim Jong Uno seneliu. Sakarno dukra Megawati Sukarnoputri būdama prezidentė 2002-aisiais susitiko su Kim Jong Uno tėvu diktatoriumi Kim Jong Ilu. Moon Jae-ino biuras pirmadienį informavo, kad prezidentas pirmadienį susitiko su Pietų Korėjoje viešinčiu Indonezijos lyderiu Joko Widodo ir padėkojo jam už pagalbą plėtojant Seulo ir Pchenjano ryšius per neseniai Indonezijoje vykusias Azijos žaidynes. Abiejų Korėjų atletai drauge žygiavo per atidarymo ir uždarymo ceremonijas, o kai kuriose varžybose dalyvavo jų bendros komandos. Moon Jae-inas kitą savaitę ketina trečią kartą susitikti su Kim Jong Unu.

