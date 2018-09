Kim Jong Unas pasitiko svečią Pchenjano tarptautiniame oro uoste. Moon Jae-inui nusileidus lėktuvo trapu, jiedu draugiškai apsikabino. Žmonų lydimi lyderiai kelias minutes pasikalbėjo, o tada įvyko iškilminga svečio sutikimo ceremonija, per kurią šimtai prie kilimo ir tūpimo tako išsirikiavusių žmonių džiaugsmingai mojavo Šiaurės Korėjos ir suvienytą Korėjos pusiasalį vaizduojančiomis vėliavėlėmis. Tačiau Pietų Korėjos herbas buvo matomas tik ant Moon Jae-ino lėlktuvo „Boeing 747“. Moon Jae-inas, kurio tėvai pabėgo iš Šiaurės Korėjos per 1950-aisiais prasidėjusį ir trejus metus trukusį Korėjos karą, į Pchenjaną atvyko trijų dienų vizito. 2000-aisiais šioje komunistinėje valstybėje lankėsi tuometinis Pietų Korėjos vadovas Kim Dae-Jungas, o 2007 metais - Moon Jae-ino mentorius Roh Moo-hyunas. Šiaurės Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA) nurodė, kad šis viršūnių susitikimas „suteiks svarbią galimybę dar paspartinti naują istoriją kuriančių Korėjų santykių plėtrą“. Šis pirmasis Pietų Korėjos prezidento vizitas į Pchenjaną per kiek ilgiau nei dešimtmetį yra jau trečiasis Moon Jae-ino ir Kim Jong Uno susitikimas šiais metais. Jie buvo susitikę balandį ir gegužę Korėjos pusiasalį dalijančioje Demilitarizuotojoje zonoje. Pietų Korėjos prezidentas inicijavo spartų diplomatinių santykių gerinimą pusiasalyje ir tarpininkavo birželį Singapūre įvykusiam Šiaurės Korėjos lyderio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimui. Singapūre Kim Jong Unas išreiškė paramą Korėjos pusiasalio denuklearizacijai, bet dėl detalių nebuvo sutarta, o vėliau Vašingtonas ir Pchenjanas įsivėlė į ginčus, ką tai reiškia ir kaip tai bus pasiekta. Vašingtonas spaudžia Šiaurės Korėją įgyvendinti „visišką, patikrinamą ir negrįžtamą“ denuklearizaciją. Tuo tarpu Pchenjanas siekia, kad būtų pasirašyta taikos sutartis, kuri oficialiai užbaigtų 1950–1953 metų Korėjos karą, ir kaltina Vašingtoną keliant „gangsteriškus reikalavimus“ dėl vienašališko nusiginklavimo.

