Pietų Korėjoje vėl nežymiai išaugo koronainfekcijų skaičius

Per patį piką Pietų Korėjoje vasario pabaigoje per parą buvo užfiksuota per 900 naujų susirgimų. Nuo tada šis skaičius ženkliai mažėja. Tačiau žinyboms ir toliau nerimą kelia atvejų sankaupos vienoje vietoje bei didėjantis įvežtinių atvejų skaičius.

Pirmadienį nustatyta 20 įvežtinių viruso atvejų. Iš visų atvykstančiųjų iš Europos, kuriems galioja sugriežtinos įvažiavimo taisyklės, apie 90 proc. yra pietų korėjiečiai.

Iš užregistruotų naujų atvejų daugiausiai vėl buvo pietrytiniame milijoniniame Tegu mieste. Didžiausia atvejų sankaupa šalyje yra tarp vienos krikščioniškos sektos, kuri aktyviai veikia Tegu mieste ir turi ryšių su Kinija, šalininkų.