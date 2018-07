Palaikų grąžinimas reiškia, kad įvykdyta dalis susitarimo, kurį praėjusį mėnesį Singapūre įvykusiame istoriniame viršūnių susitikime pasiekė JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas. Iš Šiaurės Korėjos uostamiesčio Vonsano pakilęs krovininis lėktuvas C-17 apie 11 val. vietos (5 val. Lietuvos) laiku nusileido JAV karinių oro pajėgų Osano bazėje Pietų Korėjoje. Per tiesioginę televizijos transliaciją buvo matyti, kaip amerikiečių kariai išsirikiavo sutikimo ceremonijai. Per karą Korėjos pusiasalyje žuvo daugiau nei 35 tūkst. amerikiečių. Dingusiais oficialiai tebelaikomi maždaug 7 700 amerikiečių, iš jų 5 300 – Šiaurės Korėjoje, nurodo JAV Gynybos departamentas. „Po daugybės metų tai bus nuostabi akimirka daugybei šeimų. Ačiū, Kim Jong Unai“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Trumpas. „Šios dienos įvykiai yra pirmas reikšmingas žingsnis atnaujinant palaikų grąžinimą iš Šiaurės Korėjos ir darbus Šiaurės Korėjoje ieškant maždaug 5 300 amerikiečių, vis dar negrįžusių namo“, – rašoma Baltųjų rūmų išplatintame pareiškime. „Mus įkvepia Šiaurės Korėjos veiksmai ir impulsas teigiamoms permainoms“, – pažymima pareiškime ir priduriama, kad oficiali palaikų grąžinimo ceremonija įvyks Osano oro pajėgų bazėje ateinančią savaitę. JAV vadovaujama Jungtinių Tautų vadavietė (UNC) Pietų Korėjoje nurodė, kad minėtame lėktuve buvo 55 asmenų palaikai. 1990-2005 metais į Jungtines Valstijas iš Šiaurės Korėjos buvo grąžinti 229 per karą žuvusių amerikiečių palaikai. Tačiau šios operacijos buvo sustabdytos, kai dėl Pchenjano branduolinių ginklų programos šalių santykiai smarkiai pablogėjo. Penktadienį į Osaną atgabenti palaikai bus nuskraidinti į Havajus tapatybei nustatyti.

