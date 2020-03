Pietų Korėjoje – mažiausias naujų infekcijų skaičius, Sirija praneša apie pirmąjį atvejį

Sekmadienį nustatyti 64 nauji atvejai, pranešė sveikatos tarnybos.

Bendras infekuotųjų skaičius šalyje išaugo iki 8 961. Skaičius mirčių, siejamų su Sars-CoV-2 sukėlėju, padidėjo 7 iki 111.

Per patį piką Pietų Korėjoje per parą buvo užfiksuota per 900 naujų susirgimų. Nuo tada šis skaičius mažėja. Tačiau žinyboms ir toliau nerimą kelia atvejų sankaupos vienoje vietoje bei didėjantis įvežtinių atvejų skaičius.

Žinybos primygtinai paragino bažnytines bendruomenes šalyje paisyti nurodymų, įskaitant socialinės distancijos laikymąsi, kad būtų suvaldytas viruso plitimas. Ministras pirmininkas Chung Sye Kyunas pagrasino, kad vyriausybė imsis teisinių priemonių prieš įvairias protestantų bažnyčias, kurios savaitgaliais rengia pamaldas.

Sirija praneša apie pirmąjį patvirtintą koronaviruso atvejį

Karo draskomos Sirijos vyriausybė sekmadienį pranešė apie pirmąjį šalyje patvirtintą užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejį.

Pasak sveikatos apsaugos ministro Nizaro Yazigio, koronavirusas nustatytas asmeniui, atvykusiam iš užsienio, ir teigė, kad imamasi visų reikiamų priemonių - asmuo bus karantinuotas 14-ai dienų ir atliekami sveikatos patikrinimai.

Saugumo sumetimais, Sirijos vyriausybė nusprendė uždaryti visas švietimo institucijas ir sustabdyti viešąjį transportą.

Kaip nurodo agentūra „Reuters“, užsikrėtęs asmuo yra 20 metų amžiaus moteris.

Nepaisant koronaviruso protrūkio pasaulyje, Sirijos vyriausybė iki šiol teigė, kad jos kontroliuojamose šalies srityse nebuvo užfiksuotas Covid-19.

Praėjusių metų gruodžio pabaigoje Kinijos Vuhano mieste prasidėjęs koronaviruso protrūkis išplito į mažiausiai 169 šalis ir regionus, rodo Johno Hopkinso universiteto surinkti duomenys. Pasaulyje iš daugiau kaip 329 000 patvirtintų užsikrėtusių žmonių mirė beveik 14 500, o daugiau kaip 95 600 pasveiko. Daugumai užsikrėtusių žmonių pasireiškia nesunkūs simptomai.