Pietų Korėja uždarė oro erdvę, kad užtikrintų tylą egzaminą laikantiems mokiniams

Šalies švietimo ministerija pranešė, kad šiemet 508 030 mokinių laiko kasmetinį devynių valandų trukmės testą, kurio rezultatai yra labai svarbūs norint užsitikrinti vietas geriausiuose universitetuose.

Tačiau gausybė nerimaujančių tėvų, atlydėjusių savo vaikus į testą ir einančių į vietos šventyklas pasimelsti už jų sėkmę, pabrėžia platesnę egzamino reikšmę, nes sėkmė jame taip pat laikoma raktu į patrauklią karjerą ir net santuokos perspektyvas.

Itin konkurencingoje Pietų Korėjos švietimo sistemoje mokiniams daromas didžiulis spaudimas, kuris paaugliams sukelia depresiją, o jų savižudybių skaičius šalyje yra vienas didžiausių pasaulyje.

Šių metų egzaminas, vietinių gyventojų vadinamas „Suneung“ – koledžo mokomųjų gebėjimų testo santrumpa – jau trečius metus vyksta esant COVID-19 apribojimams.

Su pandemija susijusios priemonės ir toliau taikomos mokiniams, kurie turės atsinešti savo vandenį bei maistą priešpiečiams ir būti su kaukėmis viso egzamino metu.

Per pietų pertrauką egzaminus laikantiems mokiniams bus duotas trišonis ekranas, kad jie būtų apsaugoti nuo kitų asmenų, kaip dalis COVID prevencijos priemonės, be to, jiems draudžiama kalbėtis tarpusavyje ar valgyti grupėse.

Kaip ir ankstesniais metais, buvo pasitelkta vietos policija, kad motociklais arba policijos automobiliais pervežtų mokinius, vėluojančius atvykti į egzamino vietą iki 8.10 val. ryto.

Vaizdo įrašai, kuriuose policija gabena mokinius į egzaminų sales, yra kasmetinis šalies žiniasklaidos ritualas, nors šiemet kai kurios vietos valdžios institucijos uždraudė vežti mokinius motociklais saugumo sumetimais.

Egzamino nacionalinę svarbą atspindi ypatingos priemonės, kurių Pietų Korėjos valdžios institucijos imasi, kad pašalintų bet kokius trikdžius, galinčius trukdyti mokiniams.

Valstybinės įstaigos, bankai ir vertybinių popierių birža atsidaro valanda vėliau nei įprastai, kad sumažėtų eismo spūstys ir mokiniai laiku atvyktų į egzaminą.

Visi pakilimai ir nusileidimai šalies oro uostuose anglų kalbos klausymo egzamino metu nuo 13.05 val. 35 minutėms sustabdomi, išskyrus avarinius nusileidimus. Visi ore esantys lėktuvai turi išlaikyti didesnį nei 3 000 metrų aukštį.

Pietų Korėjos transporto ministerija pranešė, kad dėl egzamino buvo perkelti 77 skrydžiai – 18 iš jų tarptautiniai.