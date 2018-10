Šiuo metu Pietų Korėjos vyriausybė vertina šią galimybę, trečiadienį šalies parlamente sakė užsienio reikalų ministrė Kang Kyung-wha, informuoja agentūra „Yonhap“.

Ministrė pabrėžė, kad svarstomas nuobaudų sušvelninimas nepakenktų Šiaurės Korėjai taikomų tarptautinių sankcijų sistemai. Kada konkrečiai sankcijos galėtų būti panaikintos, Kang Kyung-wha nenurodė.

Pietų Korėja 2010-aisiais Pchenjanui įvedė sankcijų rinkinį dėl netoli jūros sienos su Šiaurės Korėja nuskandinto jos povandeninio laivo. Dėl šio incidento Pietų Korėja apkaltino Šiaurės Korėją, teigdama, kad šalis torpedavo jos laivą. Pchenjanas, savo ruožtu, tokius kaltinimus neigė.

Nepaisant to, Pietų Korėjos ir užsienio ekspertai nustatė, kad laivą nuskandinęs ginklas buvo pagamintas Šiaurės Korėjoje.

Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba Pchenjanui yra įvedusi atskiras sankcijas, susijusias su jo režimo vykdoma branduoline programa.

Per pastaruosius metus įtampa Korėjos pusiasalyje ėmė slūgti. Šis procesas prasidėjo, kai Šiaurės Korėjos atletams buvo leista dalyvauti Pietų Korėjoje vykusiose Pjongčango žiemos olimpinėse žaidynėse. Nuo to laiko, be kita ko, įvyko jau trys dvišaliai šalių vadovų susitikimai.